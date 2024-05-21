CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Рекламная сеть VK упростит монетизацию сайтов на WordPress

Владельцы сайтов могут управлять рекламными блоками из рекламной сети VK и следить за статистикой в кабинете WordPress. С помощью бесплатного плагина можно интегрировать сервисы между собой, быстро и просто настроить нативную рекламу и начать зарабатывать на своем ресурсе.

Расширить возможности WordPress можно без навыков программирования: достаточно зарегистрироваться в рекламной сети VK и добавить уникальный идентификатор в аккаунт WordPress. Это позволяет издателям одновременно управлять контентом сайта и рекламой на собственной площадке.

По умолчанию рекламные блоки создаются для нативного показа в верхней части сайта или в контенте страницы. Формат, размер и расположение блоков можно адаптировать так, чтобы они не мешали посетителям сайта и улучшали их пользовательский опыт.

Анализировать эффективность рекламы можно по каждому блоку: необходимые метрики доступны в кабинете WordPress в разделе со статистикой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Microsoft ударила исподтишка. Начались веерные отключения россиян от ее облаков. Какие сервисы под ударом?

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

На биржу выходит лидер российского рынка ЦОД

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024