CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Интернет-доступ Хостинг и домены
|

Выручка RUVDS по первому кварталу выросла на более чем 30%

Выручка RUVDS в первом квартале выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время у компании появилось почти 3,5 тыс. новых клиентов, заказавших виртуальные серверы как на российских, так и на зарубежных площадках. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Индустрия продолжает меняться, адаптируясь к новым реалиям, и мы можем сказать, что ставка RUVDS на географический фактор продолжает себя оправдывать. Если пару лет назад особым спросом пользовались наши зарубежные площадки, то сегодня мы отслеживаем другой тренд: две трети новых клиентов выбрали площадки, расположенные внутри страны. За последние два года нам удалось нарастить число серверов в полтора раза, и цифры, которые мы видим сегодня, обеспечены в том числе и этими мерами», – сказал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

При этом более половины виртуальных серверов, созданных на иностранных площадках компании в первом квартале, пришлись на мощности RUVDS в Казахстане и Турции. В то же время спрос на вычислительные мощности, размещенные в западной Европе, не претерпел заметных изменений.

***

RUVDS — один из ведущих российских хостинг-провайдеров VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «Финам», финансовая группа БКС, Национальный расчетный депозитарий (Московская биржа), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и другие. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также семью гермозонами в России (две гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Microsoft ударила исподтишка. Начались веерные отключения россиян от ее облаков. Какие сервисы под ударом?

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

На биржу выходит лидер российского рынка ЦОД

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024