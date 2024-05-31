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ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств»

Компания ДКС, один из производителей кабеленесущих систем, решений для автоматизации, ИT-инфраструктуры и распределения электроэнергии, и ИT-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, договорились о производстве премиальных «умных устройств», интегрированных на платформу Ujin. Об этом CNews сообщили представители Ujin .

Согласно договоренностям, компания ДКС совместно с «Юникорн» разработает IoT-устройства, которые войдут в состав существующей флагманской дизайнерской серии электроустановочных изделий «Avanti» от ДКС. Пилотными устройствами станут диммеры и термостаты, для которых «Юникорн» разработает «умную начинку».

Устройства будут поддерживать связь всех современных протоколов – Wi-Fi, Bluetooth или Zigbee, которые позволяют интегрировать широкий спектр приборов в единую сеть, обеспечить синхронизацию, управление и легкий обмен данными в режиме реального времени. Управлять смарт-устройствами можно будет с помощью мобильного приложения, создавая собственные сценарии работы.

Расширенные версии диммера и термостата станут настоящей находкой для ценителей комфорта и уюта дома. В устройствах появятся датчики для определения базовых параметров воздуха: температуры, влажности, качества воздуха, углекислого газа, давления и уровня шума. Все показатели будут выводиться в мобильное приложение. Каждый прибор будет обладать информативным и удобным сенсорным дисплеем, а также кнопками для регулирования параметров.

Новые устройства для умного дома дополнят линейку существующих изделий и позволят комбинировать их с выключателями, розетками и другими изделиями ДКС. Широкий ассортимент декоративных рамок позволит встроить смарт-устройства в любой интерьер. Как и другие элементы серии, смарт-устройства будут иметь прочный каркас, корпус с высокой стойкостью к перегреву. Такой корпус надежно защитит электронное устройство от повреждений и деформации. Все изделия будут выполнены из безопасных для здоровья материалов.

ДКС и «Юникорн» обладают собственными производственными мощностями в России. Коллаборация «Юникорн» и ДКС позволит пользователям умного дома сделать выбор в пользу качественных отечественных решений. Решения будут интересны как частным клиентам, так и застройщикам.

Первая партия «умных устройств» ДКС с «начинкой», разработанной «Юникорн», Ujin поступит в продажу в 2025 г. Товары будут доступны к заказу через дистрибьюторскую сеть ДКС и на маркетплейсах.

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