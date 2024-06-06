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CSI запустила для ритейлеров интеграцию с «Яндекс Пэй» — с оплатой частями в «Сплит» и кешбэком баллами «Плюса»

Компания-разработчик кассовых решений CSI и платежный сервис «Яндекс Пэй» реализовали новую интеграцию, которая позволяет быстро подключить сервис полной оплаты и оплаты частями к кассам под управлением системы Set Retail. Об этом CNews сообщили представители CSI.

По данным сервиса, рост среднего чека при оплате товаров в «Сплит» составляет от 20% — по сравнению с показателями до подключения этого способа оплаты. Кроме того, интеграция помогает ритейлеру привлечь дополнительных клиентов: «Яндекс Пэй» поддерживает новых партнеров и рассказывает своей аудитории о торговых площадках, которые подключили оплату в «Сплит». Таким образом, «Яндекс Пэй» и «Сплит» становятся доступнее для офлайн-магазинов.

Вместе с новыми способами оплаты магазины открывают возможности для увеличения продаж, повышения среднего чека и привлечения новых клиентов. Сервисы актуальны для любых категорий ритейла: DIY, fashion, детские товары, бытовая техника и электроника, супермаркеты и остальные. Первыми партнерами на Set Retail стали «Лента», «Читай-город» и Ralf Ringer — магазины сетей уже начали принимать оплату частями в «Сплит» и предлагают удобную оплату с «Яндекс Пэй».

Чтобы оплатить покупку новым способом, покупателю нужно отсканировать QR в приложении «Яндекс Пэй» или показать его на кассе магазина. После этого можно выбрать один из двух способов оплаты: частями с помощью «Сплит» или целиком через «Яндекс Пэй». Во втором случае пользователи получат не только кешбэк от своего основного банка, но и баллы «Плюса» — при оплате любой картой.

При оплате частями в «Сплит» покупателю не нужно заполнять длинные анкеты или предоставлять документы, также нет скрытых условий: достаточно подтвердить телефон и привязать карту для оплаты. Первый платеж спишется в момент покупки, а остальные — по удобному графику. Оплату можно растянуть на два месяца без переплат или на четыре-шесть месяцев с небольшой комиссией.

Продавец же получает сумму целиком и сразу.

«Интеграция «Яндекс Пэй» и «Сплит» в систему Set Retail поможет магазинам увеличить продажи и оборот бизнеса. Оплата частями и дополнительный кешбэк не только привлекают новых клиентов и повышают средний чек, но и растят лояльность — мы видим, что покупатели часто возвращаются в одни и те же магазины, чтобы получить дополнительную выгоду и сплитовать товары», — сказал Максим Слаутин, руководитель службы по развитию бизнеса «Яндекс Финтех».

Подключить сервис ритейлер может самостоятельно по инструкции, начиная с версии Set Retail 10.3.23, по всем вопросам можно обращаться в CSI.

«Уверен, наше сотрудничество с коллегами из «Яндекс» по прогрессивным методам оплаты скоро оценят покупатели торговых сетей на Set Retail по всей стране», — отметил Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI.

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