В России появилась новая доменная зона спб.рф

RU-CENTER объявил о запуске продажи доменных имен в зоне спб.рф. В честь открытия новой доменной зоны RU-CENTER вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду «Росконгресс» — город.спб.рф и форум.спб.рф.

Новая российская кириллическая доменная зона спб.рф стала второй по счету российской региональной зоной с написанием на русском языке после .москва. Зона .рф была создана в 2010 г. и стала первой доменной зоной в мире на кириллице. Популярность зоны .рф сегодня продолжает активно расти в связи с текущим трендом на русификацию брендов, большим числом свободных имен и легкостью использования для российских пользователей. Всего в доменной зоне .рф сегодня доступно более 777,3 тыс. доменов.

«Открытие кириллической доменной зоны у Санкт-Петербурга — ожидаемое и значимое событие. Существующая латинская зона региона spb.ru пользуется популярностью и насчитывает на сегодняшний день свыше 20 тыс. доменов. Появление же зоны на родном языке открывает новые возможности подбора красивых интернет-адресов для локального бизнеса», — отметил генеральный директор RU-CENTER и президент FAITID Андрей Кузьмичев. Он добавил, что стоимость доменов в новой зоне будет начинаться от 189 руб.

RU-CENTER является официальным регистратором доменной зоны спб.рф. За технический запуск зоны отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID). Сегодня в Российской Федерации, помимо доменов национальной зоны .ru/.рф, есть две зоны верхнего уровня в латинском написании - .tatar и .moscow, 17 зон регионов второго уровня в латинском написании (домены вида .region.ru) и всего три зоны в кириллическом - .москва, .рус и .дети.