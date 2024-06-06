CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Хостинг и домены
|

В России появилась новая доменная зона спб.рф

RU-CENTER объявил о запуске продажи доменных имен в зоне спб.рф. В честь открытия новой доменной зоны RU-CENTER вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду «Росконгресс» — город.спб.рф и форум.спб.рф.

Новая российская кириллическая доменная зона спб.рф стала второй по счету российской региональной зоной с написанием на русском языке после .москва. Зона .рф была создана в 2010 г. и стала первой доменной зоной в мире на кириллице. Популярность зоны .рф сегодня продолжает активно расти в связи с текущим трендом на русификацию брендов, большим числом свободных имен и легкостью использования для российских пользователей. Всего в доменной зоне .рф сегодня доступно более 777,3 тыс. доменов.

«Открытие кириллической доменной зоны у Санкт-Петербурга — ожидаемое и значимое событие. Существующая латинская зона региона spb.ru пользуется популярностью и насчитывает на сегодняшний день свыше 20 тыс. доменов. Появление же зоны на родном языке открывает новые возможности подбора красивых интернет-адресов для локального бизнеса», — отметил генеральный директор RU-CENTER и президент FAITID Андрей Кузьмичев. Он добавил, что стоимость доменов в новой зоне будет начинаться от 189 руб.

RU-CENTER является официальным регистратором доменной зоны спб.рф. За технический запуск зоны отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID). Сегодня в Российской Федерации, помимо доменов национальной зоны .ru/.рф, есть две зоны верхнего уровня в латинском написании - .tatar и .moscow, 17 зон регионов второго уровня в латинском написании (домены вида .region.ru) и всего три зоны в кириллическом - .москва, .рус и .дети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

«Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Apple отказалась выплатить «Касперскому» $1 млн в награду по программе поиска уязвимостей

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024