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«МегаФон» улучшил параметры сигнала в ряде локаций Волгодонска

Местным жителям стало комфортнее общаться с близкими, делиться селфи и выкладывать видео в Сеть. «МегаФон» установил дополнительную инфраструктуру в местах растущей нагрузки в городе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры провели работы в сквере «Семейное счастье», где волгодонцы предпочитают гулять в свободное время, а также в центральном жилом густонаселенном квартале. В этих локациях новая инфраструктура работает в среднечастотных и высокочастотных диапазонах LTE, что обеспечивает широкую зону покрытия и максимальную скорость мобильного интернета до 99 Мбит/с.

Также цифровые изменения затронули и пригородную часть Волгодонскадачный массив «Строитель». Теперь садоводы могут смотреть на видеосервисах ролики с советами по уходу за цветами и овощами, не опасаясь, что сигнал прервется, и мгновенно делиться в соцсетях фотографиями урожая на скорости до 25 Мбит/с. Кроме того, абонентам, как и в городе, доступна технология VoLTE для звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком.

«Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в самых "качающих" локациях. С каждым днем в Волгодонске пользователи активнее тратят интернет-трафик в мессенджерах, смотрят фильмы, слушают музыку со смартфонов. Как показывает аналитика на основе обезличенных данных, год к году горожане прокачали информации в Сети на 28% больше. А в зоне действия нового телеком-оборудования за последний месяц потратили на онлайн-сервисы более 30 ТБ трафика, что сопоставимо с просмотром свыше 4 тыс. фильмов в формате 4K», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

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