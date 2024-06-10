Цифровой гид МТC начал встречать туристов на границе Смоленской области

МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя по знаковым местам Смоленской области. Цифровой помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel, в нем можно найти главные достопримечательности региона, подборку интересных отелей и ресторанов, а также советы от местных жителей. Ссылку на цифровой гид уже получают все туристы в приветственной SMS при въезде в регион на любом виде транспорта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Путеводитель сразу сообщает, что жители Смоленской области — смоляне. Не смоленцы и не смоляки, как их раньше обозначали в летописях. Гид проведет гостей региона по основным локациям, обязательным к посещению. В первую очередь, это главные визитные карточки Смоленска, которые хранят дух времени - Успенский собор XVIII века и Смоленская крепость, возведенная на рубеже XVI–XVII веков по легенде из камней со всей Руси.

Для семейного отдыха, по мнению экспертов, идеально подойдет Лопатинский сад, Смоленский планетарий и творческая мастерская «Смоленская изба» в виде воссозданного крестьянского дома с лавками, русской печкой, колыбелью, глиняной посудой.

В области гид МТС Travel посоветует посетить музей-заповедник «Гнездово» с комплексом археологических памятников времен Древней Руси, усадьбу семьи Грибоедовых «Хмелита», места, связанные с Юрием Гагариным и многие другие локации. Исследователям истории российского дворянства и купечества эксперты МТС подскажут координаты заброшенных усадеб Энгельгардта, Барышниковых, Голицыных и Шереметевых.

Гостям цифровой путеводитель МТС также предложит побывать в уникальной природной достопримечательности – национальном парке «Смоленское поозерье», где расположены 35 больших и маленьких озер, созданным древним ледником. С помощью мобильного приложения туристы смогут пройти по экотропам, а кому-то посчастливится увидеть лесного исполина - зубра. Составители гида также рекомендуют увидеть своими глазами исток Днепра в Сычевском районе и отдохнуть на песчаном Десногорском водохранилище.

А любителей вкусно поесть Смоленская область, по мнению смолян, не отпустит без картофляников, конфект, лапунов, торта «Сапшо» и кролика по-кутузовски - по легенде, любимого блюда полководца Михаила Кутузова.

Цифровой гид МТС бесплатно доступен абонентам всех операторов.

«Смоленская область в последние годы является одним из лидеров туризма в Центральной России. Сам регион и его столица очень гостеприимны и привлекают своей историей, культурными особенностями и экологически чистыми местами отдыха. Получая ссылку на гид в приветственном SMS-сообщении еще при пересечении границы региона, гость с помощью путеводителя сможет почувствовать дух Смоленщины и за пару часов составить свой авторский тур «под ключ», заказать гостиницу, выбрать экскурсии и просчитать примерный бюджет. Для семейного туризма, который сейчас набирает обороты, это очень важно», – сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Турпоток в Смоленскую область в 2023 г. увеличился на 60% и достиг 650 тыс. человек. В I квартале 2024 г. отмечен прирост еще на 15%. В перспективе у региона есть планы довести показатель турпотока до 1 млн человек в год.