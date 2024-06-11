Интерес свердловчан к онлайн-тренировкам фитнесом вырос на 85%

В 2024 г. среднеуральцы стали активнее интересоваться спортивными тренировками в онлайн-формате. Трафик на сайты подобной тематики вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители региона отдают предпочтение ресурсам, где представлены разные направления фитнеса, а также есть возможность занятий с персональным тренером. Важным является и комплексный подход, когда вместе с физической нагрузкой даются советы по питанию и изменению пищевых привычек. Также свердловчанам интересна информация о том, как правильно тренироваться на уличных спортивных площадках – трафик на сайт workout.su вырос на 10% год к году.

Повышенный интерес к тематическим платформам отмечается с приходом весны. Так, наибольший всплеск активности зафиксирован в мае, когда трафик вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

«Многие свердловчане активно тренируются вне зависимости от сезона. Весной и летом пользователи все чаще выбирают онлайн-тренировки: при наличии мобильного интернета заниматься спортом можно в любом месте и в любое время. Мы со своей стороны обеспечиваем высокоскоростной мобильный интернет и в больших городах, и малых населенных пунктах – с начала года модернизация затронула около 800 телеком-объектов в регионе», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Чаще всего спортом занимаются в будни – во вторник трафик на сайты с онлайн-тренировками вырастает почти на 17% по сравнению со среднедневным значением. Наименее активным днем по физической активности с применением тематических ресурсов, как правило, является суббота.

«В спорте – как и в любом другом деле, главное – начать. Всего 15 минут зарядки в день составят почти 100 часов тренировки в год. Обязательно визуализируйте фигуру мечты и выключите в голове “Захаровну” – так называю внутренний голос, который шепчет, что занятия можно отложить. Идите к своей цели, получайте удовольствие от тренировок и ваше тело скажет вам “спасибо”!», – сказал Евгений Новоселов, пловец, мастер спорта международного класса, серебряный призер Чемпионата Европы и пятикратный победитель Чемпионата России.