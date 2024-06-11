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МТС подключила к 4G дачи и базы отдыха в Чернолучье

МТС запустила новую базовую станцию в дачном поселке Чернолучинский Омского района. В результате высокоскоростная сеть 4G покрыла территорию крупнейшего дачного массива на берегу Иртыша, а также многочисленных баз отдыха и детских летних лагерей.

После запуска базовой станции для более 1,5 тыс. местных жителей стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/сек. Абоненты МТС теперь могут на высокой скорости пользоваться современными цифровыми сервисами, загружать фото и видео в соцсети, звонить по видеосвязи, а вечером смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах.

В зону покрытия 4G вошли объекты туристической инфраструктуры, расположенные в Чернолучье: парк-отель «Мечта», база отдыха им. А.И. Покрышкина, спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной», детские оздоровительные лагеря «Спутник» и «Иртышские зори».

«Поселок Чернолучинский стал желанным местом для загородной жизни благодаря близости к областному центру, развитой инфраструктуре и красивой природе. И хотя многие живут в поселке круглый год, летом число местных жителей возрастает за счет отдыхающих, а значит, растет и объем необходимого интернет-трафика. Поэтому к началу лета мы запустили новую базовую станцию в поселке, чтобы увеличить зону покрытия и скорость мобильного интернета МТС», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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