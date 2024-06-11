CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС разогнала мобильный интернет по дороге в тувинскую пустыню

ПАО «МТС» сообщает о запуске сети 4G в отдаленных селах Ийме Дзун-Хемчикского района и Хут Пий-Хемского района республики Тыва. Местные жители и туристы могут полноценно пользоваться всеми сервисами цифровой экосистемы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Таежное село Хут – самое отдаленное в Пий-Хемском районе. Здесь проживают чуть более 300 человек, которые занимаются охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. Население Ийме – около 600 человек. Сельчане в основном заняты разведением скота: коров, овец и коз. В обоих населенных пунктах работают детский сад, школа, Дом культуры, почтовое отделение. Скоростной мобильный интернет поможет фермерам находить новые каналы сбыта продукции, пользоваться онлайн банкингом и «Госуслугами», отслеживать посылки и так далее, а школьникам – даст новые возможности для развития и досуга.

У села Ймме есть и туристический потенциал – неподалеку от него находится одноименная пустыня. Дюны в обрамлении горного массива привлекают путешествующих по региону, особенно – фотографов и блогеров. Здесь можно провести тематическую фотосессию или просто сделать необычные снимки и видео на смартфон, а быстрый мобильный интернет позволит тут же выложить их в сеть.

«За последние годы МТС существенно расширила покрытие 4G на территории республики, и на его карте стало значительно меньше белых пятен. Особенно важно, что современная связь приходит в отдаленные села – их жителям так же, как горожанам, становятся доступны все преимущества быстрого мобильного интернета», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Пора менять браузер. Разработчики Firefox без предупреждения запретили россиянам ставить плагины для VPN

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024