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«VK Реклама» создаст вертикальные ролики для продвижения бизнеса и контента

«VK Реклама» автоматически сгенерирует короткие вертикальные ролики для продвижения. Бизнес и авторы могут за несколько секунд создать видео на основе готовых изображений и текстов. Алгоритмы покажут видеорекламу целевым пользователям в ленте и клипах «ВКонтакте», в «Дзене», на других проектах VK и в рекламной сети. Бизнес сможет привлечь больше клиентов и продаж, а авторы — увеличить аудиторию подписчиков. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новый инструмент создает вертикальные ролики в форматах 4:5 и 9:16 длительностью до шести секунд. Решение адаптирует статичные изображения под анимацию: добавляет фон и текст без изменения размера и визуальных элементов исходных креативов.

Инструмент доступен в «VK Рекламе» при продвижении приложений, сайтов, лид-форм, сообществ «ВКонтакте» и в охватных кампаниях. Пользователю кабинета достаточно выбрать готовые изображения из ИИ-галереи креативов или использовать собственные картинки. Тексты можно создать автоматически или добавить свои варианты. Алгоритмы проанализируют все элементы и предложат ролики в блоке «Видео».

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