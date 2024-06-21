«Почта России» начала выдавать посылки «Авито» в партнерских пунктах

«Почта России» начала в тестовом режиме выдавать отправления «Авито Доставки» более чем в 70 партнерских пунктах в 33 городах России. В ближайшее время логистический оператор планирует расширить сеть точек на несколько тысяч по стране. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Партнерские пункты «Почты» — формат, который компания внедряет для удобства клиентов. Это ПВЗ разных маркетплейсов, розничные магазины, торговые точки, которые находятся дальше 500 м от почтовых отделений. До недавнего времени партнерская сеть «Почты» работала только на прием, а теперь в части пунктов также можно получить отправления. В ближайшие месяцы число таких точек кратно увеличится.

Сегодня партнерская сеть выдает заказы с «Авито», отправленные из почтовых отделений. Выбрать доставку в одну из более чем 70 точек можно на чекауте площадки при оформлении покупки. В течение нескольких месяцев число партнерских пунктов превысит 1000 точек. Это сделает доставку удобнее, доступнее и комфортнее для более чем 5,7 млн жителей городов. Кроме того, скоро эти точки смогут принимать посылки у продавцов с «Авито», присоединившись к 38 тыс. почтовых отделений, которые уже работают с площадкой.

«Почтовая сеть охватывает всю страну, но в больших городах отделения не всегда в шаговой доступности. Партнерские пункты выдачи часто могут оказаться более удобной локацией. С первых дней запуска сеть пользуется популярностью: в месяц через нее проходит уже порядка 7000 посылок. Почта сотрудничает с «Авито» много лет, и мы рады, что первыми оценить новый сервис смогут клиенты площадки», — сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

«Число заказов в «Авито Доставке», которые наши пользователи отправляют через «Почту России», выросло более чем на 30% в первом квартале этого года. С «Почтой России» мы вместе запускаем опции, которым ранее не было аналогов: например, первую в мире кросс-доставку, где один заказ доставляют две разные логистические службы, или уникальную для российского рынка оплату при получении в C2C-сделках. Получение заказов в партнерских пунктах выдачи — это пилот, который усилит доступность точек получения и отправки заказов для пользователей. Так, свои посылки можно будет получать даже в небольших розничных магазинах, салонах связи и кафе, сотрудничающих с «Почтой». Подобные инициативы мы планируем развивать системно, со всеми нашими ключевыми партнерами», — отметил директор по логистике «Авито» Сергей Пустыльник.