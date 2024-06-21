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В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!». Они будут доступны в разделе «Игры».

В онлайн-кинотеатре появилось шесть квизов — викторин, где нужно найти правильный ответ на вопрос. Среди них игры: «Общие темы» — классическая игра с вопросами обо всем на свете; «Путешествия» — для тех, кто хочет проверить свои знания о разных городах и странах, их культуре и географических открытиях; «Видеоигры», где каждый желающий сможет блеснуть знаниями последних релизов и культовых игр; «Искусство» — для тех, кто отличит Моне и Мане, а еще вспомнят всех героев знаменитых литературных произведений; «Спорт» — для тех, кто не представляет свою жизнь без физической активности; «Про СССР» — минутка ностальгии для поколения Х и миллениалов.

Найти квизы можно в браузерной версии онлайн-кинотеатра или в приложении «Кинопоиска» на телевизорах с функцией Smart TV и Android TV. Одновременно в квиз могут играть до шести человек на одном устройстве. Игра состоит из четырех раундов, и каждый из них отличается уровнем сложности: в одних раундах игроки отвечают на вопросы с вариантами ответов, в других нужно расставить события в правильном порядке или ответить на вопросы без вариантов ответа.

Игры от «Квиз, плиз!» на «Кинопоиске» доступны всем подписчикам «Яндекс Плюс».

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