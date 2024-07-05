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Мобильный интернет «МегаФона» появился в районе самой масштабной атомной стройки России

«МегаФон» обеспечил голосовой связью и мобильным интернетом село Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Именно здесь возводят Курскую АЭС-2, которая сооружается взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей электростанции. Сотрудники энергетического объекта и жители населенного пункта могут пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с.

В селе Макаровка постоянно проживают около 500 человек, еще сотни специалистов приезжают на работу по подготовке к запуску АЭС, находящейся в активной фазе строительства. Теперь у владельцев мобильных телефонов появилась возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами и устойчивой голосовой связью.

Еще один телеком-объект инженеры «МегаФона» возвели в селе Хмелевое Фатежского района. Там также проживает около 500 человек, которые впервые получили возможность воспользоваться мобильным интернетом.

«Мы планомерно устраняем «белые пятна» на карте покрытия нашего региона. Для того чтобы делать это наиболее эффективно, совместно с правительством области формируем список населенных пунктов и важных стратегических объектов, где необходимо в первую очередь «прокачать» мобильную связь. В результате проведенных работ свыше тысячи жителей получили доступ к технологии 4G. Скорости свыше 100 Мбит/с позволяют селянам решать бытовые и рабочие вопросы дистанционно, с комфортом использовать онлайн-сервисы для общения, работы, обучения и проведения досуга», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Сергей Чекунов.

В целом с начала года в регионе было модернизировано более 100 базовых станций, что позволило ускорить мобильный интернет в областном центре, Льгове, Железногорске и в 50 малых населенных пунктов в среднем на 25%.

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