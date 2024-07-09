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Знаками онлайн-оплаты «Почты России» теперь можно оплатить международные письма

Бизнес-клиенты «Почты России» теперь могут оформить и оплатить с помощью знаков онлайн-оплаты международные письма. За период с 2020 г. для внутрироссийской отправки сервисом воспользовались более 16 тыс. юридических лиц.

Знак онлайн-оплаты (ЗОО) – электронный код, который можно получить в мобильном приложении или сайте «Почты». Сервис выступает альтернативой бумажным маркам, доступен всем клиентам компании.

Теперь появилась возможность оплачивать с помощью ЗОО международную письменную корреспонденцию.

Кроме того, для бизнес-клиентов «Почты» знаки-онлайн оплаты – это альтернатива франкированию, не требующая дополнительного оборудования и специального технического сопровождения. Количество писем, оплаченных знаком онлайн-оплаты юридическими лицами в 2024 г., уже превысило 40 млн, что на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число активных пользователей среди них также увеличилось на 73% – c 9,3 тыс. клиентов в 2023 г. до 16,1 тыс. в 2024 г.

За период с декабря 2023 г. более 5 тыс. пользователей-физических лиц воспользовались онлайн-оплатой. Общий объем пересылки составил более 85 тыс. отправлений от частных отправителей.

«Знак онлайн-оплаты – это, по сути, цифровая марка. Формируется и оплачивается в личном кабинете, самостоятельно печатается на конверте и позволяет сэкономить время при сдаче письма в отделении (экономия более 2 минут на одно письмо). Мы продолжим активно развивать цифровые сервисы, чтобы наши клиенты могли быстро и удобно отправлять и получать корреспонденцию, не выходя из дома или офиса. В ближайшее время планируем увеличивать возможности сервиса и расширять количество продуктов, доступных нашим клиентам на сайте и в мобильном приложении «Почты», – отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

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