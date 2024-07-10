Приложение «Ситидрайва» вновь доступно в App Store

Официальное приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв» появилось в iOS спустя полгода после удаления. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

«Все это время мы вели усердные переговоры с Apple и, наконец, рады сообщить, что основное приложение «Ситидрайва» вновь доступно в App Store. Все желающие могут скачивать и обновлять приложение без ограничений!», — сказал Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».

В ближайшие дни в приложении появятся: пост-осмотр, возможность простого возмещения денежных средств за заправку машины и другие важные опции, которые уже доступны на Android. Для того чтобы изменения заработали у тех, кто продолжал использовать приложение после его удаления, нужно обновиться до последней версии.

Все профили пользователей, которые ранее потеряли доступ к приложению, будут активны и актуальны.

Пользователям, которые ранее установили «Каршеринг Ситидрайв!» (также было удалено из App Store) рекомендовано использовать актуальное приложение, так как оно будет регулярно обновляться. Также, несмотря на то, что приложение официально доступно, сервис рекомендует выключить функцию «сгружать неиспользуемые» на iPhone.