CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО
|

Приложение «Ситидрайва» вновь доступно в App Store

Официальное приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв» появилось в iOS спустя полгода после удаления. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

«Все это время мы вели усердные переговоры с Apple и, наконец, рады сообщить, что основное приложение «Ситидрайва» вновь доступно в App Store. Все желающие могут скачивать и обновлять приложение без ограничений!», — сказал Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».

В ближайшие дни в приложении появятся: пост-осмотр, возможность простого возмещения денежных средств за заправку машины и другие важные опции, которые уже доступны на Android. Для того чтобы изменения заработали у тех, кто продолжал использовать приложение после его удаления, нужно обновиться до последней версии.

Все профили пользователей, которые ранее потеряли доступ к приложению, будут активны и актуальны.

Пользователям, которые ранее установили «Каршеринг Ситидрайв!» (также было удалено из App Store) рекомендовано использовать актуальное приложение, так как оно будет регулярно обновляться. Также, несмотря на то, что приложение официально доступно, сервис рекомендует выключить функцию «сгружать неиспользуемые» на iPhone.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В WhatsApp* появится суперполезная и нужная функция, о которой многие мечтают. Россиян к ней тоже допустят

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Рекордная DDoS-атака совершена с помощью латвийских роутеров MikroTik

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024