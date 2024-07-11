Авторы телеграм-каналов за год заработали с «Яндексом» более 760 млн рублей

Российские телеграм-каналы заработали за год тестирования инструмента монетизации от рекламной сети «Яндекса» более 760 млн руб. Сегодня доход от рекламы с помощью РСЯ получают более шести тыс. каналов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» планирует монетизировать телеграм-каналы не только в России, но и за рубежом. Возможность зарабатывать на рекламе от РСЯ уже получили каналы из Белоруссии.

Реклама в Telegram от Яндекса выглядит как обычный пост с картинкой, видео и ссылкой, например, на сайт рекламодателя. Нейросети подбирают рекламу с учетом контента и тематики канала. Все рекламные посты проходят строгую модерацию, а данные о рекламе в соответствии с законом автоматически передаются в ЕРИР.

Владелец телеграм-канала настраивает дни и время выхода рекламных постов, а публикует рекламу разработанный «Яндексо»м бот. В одном канале может выходить до трех рекламных постов в день при наличии нерекламного контента между ними. Это помогает сохранять лояльность подписчиков канала и эффективность рекламы.

Партнерами рекламной сети Яндекса могут стать каналы с аудиторией от двух тыс. подписчиков. Для небольших каналов монетизация от «Яндекса» может стать основным источником дохода, а для более крупных — дополнительным.

«За последнее время мы значительно повысили качество сети, благодаря новым механикам антифрода, улучшили логику таргетинга по географии и добавили прогноз охвата по тематике. Это позволяет повышать привлекательность этого рекламного инструмента для бизнеса, и соответственно, растить доход авторов каналов», — сказал руководитель службы разработки рекламных продуктов и инвентаря «Яндекс Рекламы» Антон Скорняков.

Рекламу в Telegram через «Яндекс Директ» за год протестировали около 15 тыс. рекламодателей. Этот инструмент востребован как у крупного и среднего бизнеса, так и у малых предпринимателей. Самые кликабельные тематики рекламных постов — недвижимость, авто, образование.