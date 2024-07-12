«Авито Услуги»: бизнес стал активнее внедрять чат-боты и CRM-системы

Аналитики «Авито Услуг» назвали самые востребованные у россиян ИТ-услуги.

По данным «Авито Услуг», в июне 2024 г. спрос на услуги программистов в России увеличился почти на треть (+26%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют рост интереса к услугам ИТ-специалистов трендом на автоматизацию бизнес-процессов. Компании передают рутинные функции и задачи чат-ботам, нейросетям и макросам, оптимизируя работу менеджеров по продажам, бухгалтеров, аналитиков и других специалистов.

В июне 2024 г. интерес предпринимателей к услугам по разработке и внедрению CRM-систем вырос больше чем в два раза (+111%) по сравнению с январем текущего года. Этот инструмент позволяет бизнесу оптимизировать процессы — контролировать работу менеджеров по продажам и оценивать их эффективность, хранить базы клиентов и историю взаимодействия с ними в одном месте, настраивать воронки продаж.

Один из самых популярных запросов бизнеса — разработка макросов. Интерес к этой услуге за полгода вырос в 2,5 раза (+152%). Макросы — это программы, которые автоматизируют рутинные задачи, экономят время сотрудников и позволяют быстрее и эффективнее работать с Excel-таблицами и другими продуктами офисного пакета.

Решать бизнес-задачи предпринимателям также помогает искусственный интеллект. В июне 2024 г. спрос на настройку GPTChat увеличился на 72% по сравнению с январем текущего года. Компании используют нейросети для разных целей — GPTChat помогает генерить посты и изображения для социальных сетей, SEO-материалы, рекламные тексты и креативы, описания продуктов, улучшать поддержку клиентов.

За полгода интерес бизнеса к разработке чат-ботов вырос почти в два раза (96%). Такие цифровые помощники автоматизируют обслуживание клиентов: берут на себя часть заявок, поступающих через онлайн-каналы, обрабатывают обращения пользователей, помогают им выбрать услуги и продукты и дают рекомендации, оптимизируя работу отделов продаж.

Бизнес также стал чаще интересоваться услугами C++ и Python разработчиков — спрос на написание кодов на этих языках вырос на 176% и 125% соответственно.

Спрос подстегнул предложение. В июне 2024 г. количество объявлений от программистов на платформе «Авито Услуги» выросло на 41% по сравнению с январем 2024 г.

Сайт и мобильные приложения — эффективные инструменты, которые помогают бизнесу рассказывать об услугах и продуктах, привлекать клиентов и взаимодействовать с ними, поэтому спрос на разработчиков стабильно растет. В июне 2024 г. интерес бизнеса к услугам таких исполнителей увеличился почти на четверть (+23%) по сравнению с январем текущего года.

Предприниматели стали чаще искать исполнителей для создания сайта-визитки и доработки своих интернет-ресурсов на платформе «Авито Услуги» — за полгода спрос на такие услуги вырос на 98% и 72% соответственно.

Быстрее всего рос интерес бизнеса к разработке и доработке сайтов в Туле и Рязани — в июне 2024 г. он увеличился на 137% и на 177% соответственно по сравнению с январем текущего года.

За полгода предложение от ИТ-специалистов по созданию сайтов и мобильных приложений на платформе «Авито Услуги» выросло на 8%.

Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги», сказал: «Стремительное развитие малого и среднего предпринимательства в России, а также тренд на оптимизацию бизнес-процессов обеспечивают стабильный спрос на услуги программистов. В будущем интерес к разработке мобильных приложений, цифровых помощников и внедрению чат-ботов, нейросетей, макросов в работу бизнеса будет расти. Чтобы выбрать надежного специалиста, рекомендуем обращать внимание на рейтинг исполнителя, внимательно изучить его профиль, в том числе прочитать отзывы, а также пользоваться фильтром «4 звезды и выше» — тогда платформа предложит тех программистов, которых клиенты оценили выше других».