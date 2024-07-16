«Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование

Сеть экспресс-складов для онлайн-ритейлеров и продавцов маркетплейсов с возможностью доставки заказа до конечного потребителя за 30-60 минут «Даркстор у дома» по итогам второго раунда инвестиций привлекла 50 млн руб. на расширение бизнеса, в том числе от венчурного фонда Malina VC. Сумма превысила ожидаемый объем инвестиций почти в полтора раза. Об этом CNews сообщил представитель «Даркстора у дома».

В ходе первой части второго раунда компания привлекла 34 млн руб. от венчурного фонда 2FISH Capitals (холдинг «Астера») и группы частных инвесторов. Ещё 16 млн руб. в этом раунде получены от фонда Malina VC (10 млн руб.) и синдиката частных инвесторов (6 млн руб.). Синдикатором раунда выступила команда iZBA VC.

По итогам двух раундов оценка компании превысила 190 млн руб.

Привлеченные в ходе второго раунда средства компания направит на развитие партнерских проектов с маркетплейсами, расширение офлайн инфраструктуры складов и онлайн-сервисы для клиентов-селлеров.

«Со времен пандемии мы наблюдаем устойчивый рост рынка e-commerce и, в частности, маркетплейсов, которые в 2024 г. остаются одной из ключевых платформ для онлайн-торговли. Параллельно растут и инфраструктурные обеспечивающие сервисы для всех участников этого рынка. Для фонда MalinaVC это приоритетная ниша. На наш взгляд, “Даркстор у дома” нашел уникальную бизнес-модель, способную демонстрировать устойчивый рост и обеспечивать высокую рентабельность вложений», — сказал управляющий партнер MalinaVC Антон Пронин.

«Даркстор у дома» — сеть городских складов для онлайн-ритейлеров и продавцов маркетплейсов с возможностью доставки заказа до конечного потребителя за 30-60 минут. Сервис позволяет арендовать места в уже открытых дарксторах с возможностью управления заказами, мониторинга остатков товаров на полке и выбора способов доставки. Основные клиенты — интернет-магазины, частные продавцы с оборотом свыше 1 млн руб. в месяц и маркетплейсы. Доставку сервис осуществляет посредством привлечения компаний «Яндекс» и Dostavista.

Стартап основали в 2021 г. предприниматели Кирилл Чеканов и Григорий Тареев. Первые инвестиции в размере 9 млн руб. компания привлекла в августе 2022 г. от группы частных инвесторов и ГК «Самолет».

Со времени первого раунда «Даркстор у дома» увеличил выручку (в 2023 г. относительно 2022 — в 110 раз, с января по июнь 2024 месячная выручка увеличилась на 77%); расширил географию присутствия (в 2024 г., в частности, с 9 до 13 городов-миллионников). Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Воронеже, Казани, Екатеринбурге и Тюмени; увеличил количество складов (в 2024 г., в частности, с 12 до 27); запустил личный кабинет клиента; интегрировался и запустила экспресс-функционал для продавцов Wildberries; запустила FBS-направление для российских маркетплейсов: Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет» и Wildberries.

До конца 2024 компания также начнет работать как инфраструктура для других представителей рынка электронной коммерции. Фулфилмент-операторы смогут разместить своих клиентов на складах «Даркстора у дома» с услугами хранения, сборки и доставки за час без необходимости строить свою собственную распределенную сеть экспресс-складов.

Основные владельцы «Даркстор у дома» — Кирилл Чеканов и Григорий Тареев: им принадлежит по 29,2% компании. Еще 10,4% владеет ООО «Астера» (2FISH Capitals), 5,3% — Malina VC, 2,4% — Игорь Шиянов, 2,3% — Владимир Урбанский, 2,3% — Алексей Дмитриев, 2,1% — ООО «Самолёт Плюс», 1,9% — Родион Брехач, 1,8% — Сергей Шершень, по 1,2% — Рустем Равилов, Алексей Чепкасов, Екатерина Чепкасова, 1,1% — Тимур Мяльдзин, 0,9% — Константин Тютюнов, по 0,6% — ООО «Изба Академия Дарк», Владимир Дорохов, Алена Кушниренко, Роман Латкин, Виктория Пантелеева-Боровская, Михаил Сидорейко, Артем Утенов и Сергей Хайдапов, 0,5% — Рената Джордж.