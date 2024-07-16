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Инвестиционная компания Ultimate Capital стала владельцем маркетплейса нативной рекламы в Telegram – Telega.in

Инвестиционная компания Ultimate Capital стала владельцем маркетплейса нативной рекламы в Telegram Telega.in. Об этом CNews сообщили представители Ultimate Capital.

Telega.in является платформой по размещению нативной рекламы в Telegram. По собственным данным компании, на начало 2024 г. пользователями платформы является более 500 тыс. человек, ежемесячно на платформе происходит около 40 тыс. размещений.

По данным компании, общий объем рекламных бюджетов на платформе (GMV) в первом полугодии 2024 г. составил свыше 650 млн. руб. При сохранении текущей динамики представители компании ожидают, что GMV составит более 1,5 млрд руб. по итогам 2024 г. В 2025 г. ожидается, что показатель GMV увеличится как минимум в два раза.

Андрей Кондратюк, управляющий партнер Ultimate Capital: «Telega.in полностью соответствует нашим инвестиционным критериям: перспективный быстроразвивающийся рынок и абсолютное лидерство проекта в своем сегменте. Мы видим, как с добавлением наших компетенций помочь компании расти очень быстро, в том числе опережающими рынок темпами. Мы верим в сегмент и планируем существенно масштабировать бизнес в России и в том числе протестировать его на других рынках».

Кирилл Борисов, СЕО Telega.in: «Платформа Telega.in была одним из первых узкоспециализированных игроков на рынке размещения рекламы в Telegram. За эти несколько лет проекту удалось сформировать сильную базу пользователей и рекламодателей и закрепить лидерство в этом сегменте рынка. Новый владелец в лице Ultimate Capital с большим опытом создания и развития крупных технологических бизнесов сможет обеспечить проекту контролируемый рост операционных показателей и масштабирование».

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