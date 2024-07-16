«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети

«МегаФон» показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив лидерство в 2024 г. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla за I и II кварталы 2024 г.

В основу исследования легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest. Всего было сделано 12,75 млн замеров по всей стране с порядка 1,38 млн различных устройств. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По скорости мобильного интернета «МегаФон» подтвердил свое лидерство восьмой год подряд. Медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит/с.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 кв. километров на всей территории России, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. «МегаФон» продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона России. «МегаФон» также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.