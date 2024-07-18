Ozon открывает второй логистический центр в Самаре

Маркетплейс Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса на территории села Преображенка в Самарской области. Продавцы уже могут записаться на поставку товара, а начало отгрузок запланировано на 29 июля. В результате открытия логистической фабрики для жителей региона будут созданы порядка 150 рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Открывшийся блок логистического хаба предназначен для размещения крупногабаритных товаров. Он осуществляет полный цикл обработки онлайн-заказов, начиная от приема товаров до формирования посылок. Его площадь по полу достигает 27 тыс кв.м. по полу, а объем размещения – 24 млн литров. До конца года компания запустит еще несколько блоков логистического комплекса и увеличит его общую площадь до 46 тыс кв.м. по полу.

Инвестиции маркетплейса в современное оборудование и ИT-инфраструктуру собственной разработки превысили 320 млн руб. Благодаря этому фулфилмент-центр способен обработать более 6 тысяч заказов с крупногабаритными товарами в сутки.

«Мы видим, как быстро растет число наших покупателей и продавцов в Cамарской области, и поэтому расширяем инфраструктуру в регионе. В Самаре с 2022 года успешно работает наш фулфилмент-центр площадью 75 тысяч кв.м. по полу. Теперь мы открываем отдельный логистический комплекс для крупногабаритных товаров, чтобы обеспечить для жителей близлежащих регионов возможность покупать мебель, сантехнику и многие другие большие товары быстрой и удобной доставкой, вплоть до одного дня. При этом местные предприниматели смогут проще и быстрее отгружать такие товары для продажи на 49 млн наших покупателей в пяти странах», — сказал Александр Гейль, генеральный директор Ozon Fulfillment.

Логистическая инфраструктура маркетплейса за последние три года увеличилась более чем в десять раз. Помимо 32 фулфилмент-центров, В России и странах СНГ действуют более 100 сортировочных центров и более 50 тысяч пунктов выдачи заказов. Общая площадь логистической инфраструктуры Ozon в России и СНГ превышает 2,7 млн квадратных метров. Сейчас 122 млн жителей России охвачены доставкой или пунктом выдачи заказов Ozon в 10-минутной удаленности от дома.