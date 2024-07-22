В «Контур.Закупках» появилась возможность работать с тендерами, как в CRM ​

В «Контур.Закупках» появилась доска задач-закупок. Новая возможность позволит использовать сервис как CRM-систему. Пользователь сможет указывать статусы работы с закупкой, отчитываться руководству, подводить итоги задач и визуализировать работу с тендерами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Закупки» — сервис для поиска и работы с тендерами. Умный поиск по 300 источникам, анализ заказчиков и конкурентов, получение независимой гарантии. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

В июле 2024 г. разработчики внедрили доску задач в «Контур.Закупки». Благодаря новой возможности пользователи сервиса смогут визуализировать работу с тендерами, как в CRM-системах. Для добавления тендера на доску задач нужно поставить метку на выбранный тендер: «интересно», «участвую», «выиграл», «проиграл» или другую.

Доска задач находится во вкладке «Избранное» сервиса. На ней располагаются колонки, которые означают статусы или этапы работы над закупкой. Карточки закупок можно перемещать между колонками и работать с тендерами, как с воронкой в CRM. Колонки также можно менять местами между собой.

Карточка закупки на доске включает в себя: метку, ответственного, комментарий, название, заказчика, НМЦ, сроки подачи заявок, статус закупки, победителя, договоры и контракты.

Доска задач — это новая и не для всех привычная функциональность. Поэтому в сервисе будет доступно обучение по работе с ней.

Василий Данильчик, эксперт сервиса «Контур.Закупки»: «В мире тендерного специалиста закупка равна задаче, которую нужно сделать. Проставить по ней статус, отчитаться перед руководством, проанализировать итоги. Для организации работы с закупками пользователи часто используют Excel и CRM-системы. Теперь они смогут закрывать эти потребности внутри нашего сервиса. Чтобы четко понимать, что надо сделать, когда и какие результаты получены, пользователи теперь смогут выстраивать путь работы с закупкой на доске задач, визуализировать свою работу. По сути, теперь поставщики смогут использовать Контур.Закупки как тендерную CRM-систему».