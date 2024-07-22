В Петербурге запустили сервис для записи в первый класс

Новый сервис «Школы» появился в городском приложении «Я здесь живу», которое реализует команда экосистемы «Цифровой Петербург» при поддержке губернатора города Александра Беглова. Пользователям будут доступны разделы с информацией о количестве свободных мест в школах, информационные материалы с правилами о критериях приема и процедуре зачисления ребенка, а также ссылки на полезные для первоклассников и их родителей ресурсы.

Цифровой сервис «Школы» на базе приложения «ВКонтакте» «Я здесь живу» содержит два основных раздела – «Карта» и «Справка». С помощью «Карты» петербуржцы смогут найти ближайшие к месту жительства учебные заведения. По клику пользователям будет доступна информация о количестве свободных мест в первый класс в выбранной школе, а также общая статистика по вакантным местам в районе и в городе.

Здесь же разработчики предусмотрели доступ к контактным данным учреждения: при нажатии на выбранную школу будет отображаться справка о ней, ссылка на сайт, телефон для связи и ФИО директора. Также в информационном блоке приведены контактные данные конфликтной комиссии в районе.

В разделе «Карты» также реализована возможность сортировки учреждений по виду – СОШ, гимназии, лицеи и так далее, профилю - гуманитарный, технологический, универсальный, а также по специализации - английский язык, география, информатика и так далее. Если выбранная школа подходит пользователю, он может воспользоваться функцией «Записаться на Госуслугах» и подать заявление о зачислении в первый класс.

Раздел «Справка» содержит две вкладки – «Памятка» и «Полезное». В «Памятке» опубликована информация об основных правилах приема в первый класс, критериях зачисления, сведениях о необходимых документах и самой процедуре зачисления.

Вкладка «Полезное» содержит ссылки, которые помогут родителям школьников и будущих первоклассников: «Электронный дневник», «Портал олимпиадного движения», «Моя школа» и Центр профориентации «Вектор».

«За последние пять лет в Петербурге ввели в строй рекордное число новых школ: построено более 100 объектов, оборудованных по высоким стандартам – с научно-техническими лабораториями, бассейнами, медиа-студиями. Цифровой сервис «Школы» поможет петербуржцам легко сориентироваться в учебных заведениях и подобрать для ребенка школу по интересующим критериям: близости к дому, виду, профилю, специализации. Сервис покажет свободные места для первоклассников и расскажет, когда и как подавать документы на зачисление», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.