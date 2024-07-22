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«Яндекс» тестирует новый способ запуска рекламы для малого бизнеса в «Директе»

«Яндекс» тестирует новый способ запуска рекламы в «Директе» для предпринимателей без опыта работы с рекламой. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Новый способ позволяет максимально автоматизировать процесс запуска рекламы и привлечения клиентов. Достаточно в свободной форме рассказать, чем занимается бизнес, поделиться ссылкой на сайт, выбрать регион, в котором будет отображаться реклама, и определить размер бюджета на месяц — всю остальную работу сделают нейросети «Яндекса».

Нейросети создадут тексты и картинки для объявлений, выберут площадки для размещения, запустят рекламу и будут отслеживать ее эффективность. Реклама появится на тех площадках, где есть целевая аудитория: на поиске, сайтах партнерской сети, в «Картах» и других сервисах. Нейросети настраивают рекламу и распределяют средства таким образом, чтобы рекламодатель получил как можно больше целевых действий за выделенный бюджет. Благодаря рекламе предприниматели получат звонки, заказы, заявки от заинтересованных пользователей и смогут привлечь новых клиентов.

В августе запускать рекламу с помощью нового способа смогут и предприниматели, у которых еще нет сайта. По клику на объявление будет показываться рекламное предложение с информацией о товаре или услуге и контактами бизнеса.

Сейчас новый способ запуска рекламы открыт для небольшой части рекламодателей в режиме бета-тестирования. Постепенно он станет доступен всем предпринимателям в «Директе».

Ежемесячно более 300 тыс. малых и средних бизнесов используют рекламу в «Яндексе», чтобы рассказать о себе потенциальным клиентам.

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