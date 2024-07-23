«Ашан Ритейл Россия» нарастил долю онлайн продаж до 9,5%

По итогам I полугодия 2024 г. доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан Ритейл Россия» достигла 9,5% (+1,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.). Количество онлайн заказов увеличилось на 5%. Прогресс наблюдается и в показателях цифровых сервисов, которые развивает ритейлер: мобильное приложение «Мой АШАН», сервис доставки товаров в багажник автомобиля «Ашан Авто», даркстор «Ашан Московский», направление b2b продаж. Об этом CNews сообщили представители «Ашан Ритейл Россия».

Изменения коснулись и потребительских предпочтений: если в прошлом году лидерами были овощи и фрукты, молочная категория и товары для животных, то в этом полугодии лидируют такие категории, как птица, мясо, бытовая химия и замороженные продукты. При этом в лидерах по наименованиям в чеке присутствуют и СТМ «Ашан», которые в этом году покупают еще чаще – их доля в онлайн товарообороте составляет более 20%, то есть каждый 5-ый продукт в онлайн корзине покупателя – это продукт СТМ «Ашан».

Отдельные онлайн-сервисы «Ашан Ритейл Россия» также демонстрируют рост в показателях: прогресс по товарообороту сервиса доставки «Ашан Авто» составил +25% LFL, по количеству заказов +35%. К услуге сейчас подключено 67 гипермаркетов «Ашан» по всей России. Товарооборот даркстора «Ашан» вырос на 136%, а средний чек на 38% соответственно

Все больше клиентов пользуются мобильным приложением «Мой Ашан». На сегодняшний день соотношение пользователей приложения и сайта auchan.ru составляет 72% (+20% к прошлому году) и 28% соответственно.

«Цифровые продажи «Ашан Ритейл Россия» усиливают свои позиции, что отражается в росте показателей наших сервисов, развитии партнерств. В этом году нашим новым партнером по доставке из формата «супермаркеты» стал сервис «Яндекс Еда», к которому уже подключено 93 магазина формата супермаркет и даркстор «Ашан». В текущем году мы продолжим усиливать развитие онлайн направления, диверсифицируя сервисы E-com, а также предоставим новые возможности для наших клиентов в направлении b2b продаж», – сказала Марина Туран, директор по цифровым продажам «Ашан Ритейл Россия».