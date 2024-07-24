«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в поселке Кадуй Вологодской области

Инженеры «МегаФона» завершили модернизацию телеком-оборудования в поселке Кадуй –центре энергетики Вологодской области. Более 11 тыс. жителей смогут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с и технологией Voice over LTE.

Рабочий поселок Кадуй расположен на расстоянии 56 километров северо-западнее Череповца и 178 км от Вологды. Здесь действует крупнейшее предприятие района – Череповецкая ГРЭС. С использованием термальных вод электростанции в поселке выращиваются рыбы осетровых пород, налажено производство черной икры и проводится зарыбление естественных водоемов области. Благодаря прошедшей модернизации жители микрорайонов ГРЭС, Хуторок, Квартал СПД смогут скачивать «тяжелые» приложения для смартфона или загружать файлы, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами.

Инженеры «МегаФона» также построили базовую станцию недалеко от жилого микрорайона «Школьный», новый телеком-объект работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить стабильную передачу сигнала внутри зданий и помещений. В зону цифровых улучшений также вошли территория микрорайонов «Старого Кадуя», где расположена местная администрация, краеведческий музей, храм Филиппа Ирапского, магазины и кафе.

«МегаФон» продолжает последовательно развивать инфраструктуру в регионе. Мы не только закрываем «белые пятна» на карте Вологодской области, но и модернизируем имеющиеся базовые станции. Особое внимание уделяем сельской местности и небольшим населенным пунктам, которые сейчас активно развиваются, чтобы у всех жителей региона был доступ к качественной и надежной сотовой связи», – сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.