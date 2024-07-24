CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в поселке Кадуй Вологодской области

Инженеры «МегаФона» завершили модернизацию телеком-оборудования в поселке Кадуй –центре энергетики Вологодской области. Более 11 тыс. жителей смогут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с и технологией Voice over LTE.

Рабочий поселок Кадуй расположен на расстоянии 56 километров северо-западнее Череповца и 178 км от Вологды. Здесь действует крупнейшее предприятие района – Череповецкая ГРЭС. С использованием термальных вод электростанции в поселке выращиваются рыбы осетровых пород, налажено производство черной икры и проводится зарыбление естественных водоемов области. Благодаря прошедшей модернизации жители микрорайонов ГРЭС, Хуторок, Квартал СПД смогут скачивать «тяжелые» приложения для смартфона или загружать файлы, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами.

Инженеры «МегаФона» также построили базовую станцию недалеко от жилого микрорайона «Школьный», новый телеком-объект работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить стабильную передачу сигнала внутри зданий и помещений. В зону цифровых улучшений также вошли территория микрорайонов «Старого Кадуя», где расположена местная администрация, краеведческий музей, храм Филиппа Ирапского, магазины и кафе.

«МегаФон» продолжает последовательно развивать инфраструктуру в регионе. Мы не только закрываем «белые пятна» на карте Вологодской области, но и модернизируем имеющиеся базовые станции. Особое внимание уделяем сельской местности и небольшим населенным пунктам, которые сейчас активно развиваются, чтобы у всех жителей региона был доступ к качественной и надежной сотовой связи», – сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Доказано: тесты CAPTCHA бесполезны. Они не защищают от ботов, зато отнимают у людей время, эквивалентное миллиардам долларов

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В браузер Chrome встроят сверхполезный инструмент, запрещающий «жрать» оперативную память

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Каждая третья российская компания подглядывает за сотрудниками в соцсетях

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024