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«МегаФон» ускорил интернет на дачах Тверской области

Любители загородного дачного отдыха в Калининском и Зубцовском районах теперь могут до 50% быстрее пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению качества связи для садовых товариществ Тверского региона.

Посёлок Чайка стал одной из локаций, где инженеры «МегаФона» ускорили передачу данных в рамках подготовки сети к летнему сезону. Населённый пункт располагается рядом с СНТ «Машиностроитель» и поселком КИП-1, расположенных недалеко от реки Вазуза. Оператор установил в населенном пункте дополнительное оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон и обеспечивающее высокую ёмкость сети. Теперь жители, дачники и отдыхающие пользуются интернетом на скорости до 30 Мбит/с. Это значение позволяет без задержек получать информацию о погоде, новостях, слушать подкасты, участвовать в онлайн-семинарах и вебинарах, а также пользоваться медицинскими онлайн-консультациями в случае экстренной необходимости.

Аналогичные улучшения получили абоненты в Калининском районе недалеко от населенного пункта Савватьевского. Инженеры модернизировали действующие телекоммуникационные объекты недалеко от садовых обществ «Здоровье-2», «Виктория», «Огонек», «Любитель», «Садовод» и «Планета», расположенных недалеко от региональной автотрассы Тверь-Рождествено.

«Мы заранее готовим сеть в местах, где уже наблюдался сезонный рост потребления онлайн сервисов. Обычно с началом дачного сезона происходит рост на 15-25% голосового и интернет-трафиков и базовые станции могут испытывать повышенные нагрузки. Чтобы предоставить своим абонентам одинаковый уровень комфортного пользования сетью мы используем самые разнообразные инструменты: от строительных работ до активации новых частотных диапазонов», – сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

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