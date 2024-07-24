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На дачных участках и аэродроме «Пушистый» полетел 4G «МегаФона»

Дачники в селе Нечаевка на Сахалине могут активно делиться в интернете своими победами в битве за урожай. «МегаФон» установил в населенном пункте новую базовую станцию и увеличил для абонентов скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Нечаевка находится неподалеку от Корсакова — второго по численности города Сахалинской области. Здесь много садовых товариществ и традиционно летом пользователи часто проводят время на своих участках. Специалисты по big data «МегаФона» проанализировали пользовательскую активность в Нечаевке. На основе полученных данных инженеры определили оптимальную локацию базовой станции и включили объект в существующую телеком-сеть, равномерно распределив нагрузку.

«Сейчас нашим абонентам стало комфортнее пользоваться связью «МегаФона» в Нечаевке. Сигнал 4G более устойчивый, а передача данных с мобильных устройств происходит быстрее. Мы модернизировали сеть, чтобы в разгар дачного сезона пользователи могли подключаться к привычным цифровым сервисам и общаться с друзьями и близкими. В первую неделю работы новой базовой станции через нее передали более 4 тыс. ГБ данных, на голосовое общение абоненты потратили 10,5 часов», - отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

Воспользоваться улучшенным скоростным интернетом и устойчивой голосовой связью абоненты оператора могут и на расположенном неподалеку аэродроме «Пушистый». LTE-сигнал покрывает всю его территорию. Новый телеком-объект берет на себя часть нагрузки во время крупнейшего дальневосточного музыкального фестиваля «Крылья Сахалина». Каждое лето мероприятие собирает десятки тысяч гостей и участников со всей страны. После усиления сети пользоваться мобильной связью на фестивальных площадках стало удобнее.

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