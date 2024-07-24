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«Почта Mail.ru» запустила новый сервис в сфере информационной безопасности

В «Почте Mail.ru» начал действовать сервис, с помощью которого пользователи могут быстро сообщить о предполагаемом взломе аккаунта или замеченных подозрительных активностях в их учетных записях. Специальное выделенное подразделение Mail Accident Research Team (MART) внутри команды информационной безопасности Почты и Облака было создано для выявления новых методик мошенничества или технических проблем в механизмах защиты пользователей. Также сервис позволяет пользователям получить подробную информацию по результатам расследования, а также дополнительные персональные рекомендации по безопасности.

В рамках данного сервиса обращения пользователей попадают напрямую команде аналитиков ИБ. Написать обращение в MART можно из разделов настроек безопасности «Устройства и приложения» и «История действий». Перед составлением обращения пользователю необходимо выполнить ряд действий, чтобы обезопасить аккаунт, который был скомпрометирован или находится под угрозой.

Специалисты после предварительной оценки и сбора данных проведут полное расследование, выявят причины случившегося и предоставят дополнительные рекомендации.

«Благодаря нашему новому сервису пользователям больше не придется ждать перенаправления от технической поддержки на отдел информационной безопасности. Благодаря этому он сразу проходит все необходимые этапы защиты своего аккаунта и сокращает время на получение результатов расследования. В результате, пользователь быстрее получает обратную связь и необходимые рекомендации» — отметил Денис Денисов, руководитель группы информационной безопасности «Почты Mail.ru».

MART был запущен в тестовом режиме в начале 2024 г.

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