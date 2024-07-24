Сакура PRO — версия 1.8

В новой версии «Сакура PRO» есть множество новинок, также по просьбе заказчиков туда добавили большое количество функций для ускорения работы, обработки данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Сакура PRO».

Теперь введен контроль ввода значений в соответствии с установленным типом. Усовершенствовалась работа с векторными изображениями.

В конструкторе «Сакура PRO» добавлена возможность настроить объединение векторных изображений с помощью формулы при сохранении документа. Так же появилась возможность написать формулу для объединения векторных изображений с указанием последовательности сборки ранее выбранных изображений. Появилась возможность вырывание изображений по центру, при их объединении.

На no-code платформе добавлена возможность настройки шаблонов прав по выбранному документу. А в настройках шаблона документа выделены функции: добавить, редактировать и удалять шаблоны прав.

В «Сакуре PRO» добавлена зависимость отображения полей в зависимости от активного шаблона прав.

В новой версии конструктора предусмотрены возможности: создавать, редактировать и удалять колонки типа LINK в структурах (только для табличных структур). В «Сакуре PRO» добавлена возможность работы с колонкой типа LINK на документе (вставка/редактирование/удаление ссылки).

Добавлена возможность изменить отображение с иерархического отображения на список элементов для заданных «Структур», «Справочников» и «Данных Справочников».

В разделе для работы с системными справочниками появилось два независимых типа справочников в разных разделах. Системные справочники вынесены в отдельный раздел «Данные Системных Справочников».

В разделе администрирования системы добавлена возможность разделения ролей на пользовательские и системные роли. Для пользовательских ролей разрешено редактирование структуры и удаления. Для системных ролей же действия редактирования и удаления запрещены.