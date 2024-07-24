В «Семью» и «Облака» пришел гигабитный интернет МТС

ПАО «МТС» запустила сеть скоростного домашнего интернета еще в двух новых жилых комплексах Тюмени. Более 2000 семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с и ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили новоселы, проживающие в шести многоквартирных домах ЖК «Семья» в районе Патрушева и вблизи Червишевского тракта на юге Тюмени. Также новые цифровые возможности появились у жителей четырех домов нового ЖК «Облака» по улице Интернациональной у Окружной дороги.

В результате подключения сетей горожане смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком качестве, удаленно учиться и работать. Кроме того, жители комплексов получили возможность подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер. Новоселы могут также сэкономить до 40% на услугах связи, объединив мобильную связь, домашний интернет, IPTV и онлайн-кинотеатр KION в одном пакете услуг.

«Тюмень продолжает активно застраиваться. Появляются современные микрорайоны и ЖК, где помимо придомовой инфраструктуры важно развивать и цифровые коммуникации. Так, с начала года мы обеспечили более 11 тыс. семей в новостройках в разных частях города, а это на порядок повышает комфорт и качество жизни тюменцев, обеспечивает безопасность квартир и их жильцов, делает микрорайоны привлекательными и удобными для жизни. Особенно это актуально для молодых семей, у которых очень высокая потребность в интернет-контенте, при этом число используемых в доме смартфонов, ноутбуков и других гаджетов превышает количество жильцов», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее компания обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с новоселов ЖК «Симпл», «Да. Квартала «Республика», «Ново Комарово», «Гранд-Квартала», «Дивного квартала у озера» и «Никольского».

Уточнить техническую возможность подключения по конкретному адресу в Тюмени можно на сайте МТС.