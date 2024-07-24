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В «Видеобаннере» в поиске появилась настройка карусели

«Яндекс Реклама» расширила возможности «Видеобаннера» в поиске: теперь рекламодателям доступно добавление карусели. Новый инструмент подойдет разным видам бизнеса, в особенности – интернет-магазинам с широким товарным ассортиментом. За счет добавления карусели бренды смогут продемонстрировать товары с разных ракурсов и подробнее рассказать об их преимуществах, повысив интерес пользователя к покупке. В рамках настройки можно добавить от трех до пятнадцати слайдов с изображениями и описаниями продуктов или услуг, а также с индивидуальными ссылками на покупку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

В зависимости от размера экрана карусель показывается справа от ролика или внизу под ним, а у пользователя всегда есть возможность перейти по ссылкам в карточках.

Новый формат актуален как для товарного бизнеса, так и для компаний, которые занимаются предоставлением услуг: например, для банков, девелоперов и других организаций. С помощью карточек можно подчеркнуть уникальные характеристики продукта, выделиться среди конкурентов и привлечь внимание потенциальных клиентов. Кликнув по карточке, пользователь сможет перейти по ссылке, которая ведет на конкретный товар или услугу в каталоге, ознакомиться с информацией о продукте и заказать его.

«Карусель в «Видеобаннере» в поиске позволит расширить возможности имиджевого премиального продвижения и получить еще больше отклика от пользователей», — сказала руководитель дивизиона по развитию рекламных продуктов Анна Сорокина.

Статистика кликов по карточкам товаров доступна в «Мастере отчетов» по срезу «Место клика».

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