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«Яндекс Маркет» представил систему планирования поставок по регионам для продавцов

У продавцов «Яндекс Маркета» в личном кабинете появилась новая система онлайн-планирования доставки товаров на региональные склады сервиса. Теперь они могут отправить сразу несколько партий с помощью одной заявки. Система агрегирует данные со всех складов «Маркета», анализирует загрузку продукцией разных категорий и дает рекомендации каждому магазину. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

«Раньше для распределения товара по региональным складам продавец оформлял заявку на каждую поставку и выбирал разные даты для доставки в фулфилмент-центр. Теперь им достаточно один раз заполнить данные в личном кабинете, а после одной машиной отправить всю партию на склад. Это поможет сэкономить продавцам на логистике и упростит процесс выхода предпринимателей в новые регионы», – сказал операционный директор «Яндекс Маркета» Александр Костин.

Чтобы воспользоваться услугой, продавцу достаточно в личном кабинете скачать единый шаблон на поставку, где указать планируемое количество товаров для отгрузки. Затем выбрать дату и время прибытия на склад и привезти товар. Шаблон сразу учтет актуальные остатки, оборачиваемость и индекс локальности для каждого склада.

Новый формат отгрузки уже работает для фулфилмент-центра в подмосковном Софьино, но скоро будет доступен во всех регионах присутствия маркетплейса. Первыми воспользоваться услугой смогут продавцы, которые уже отгружают товары в разные регионы.

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