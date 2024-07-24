Жители Горномарийского района стали самыми активными интернет‑пользователями в Марий Эл

Пользователи мобильного интернета, проживающие в населенных пунктах Горномарийского района, в среднем расходуют по 42 ГБ в месяц. Это значение на 10% опережает показатели ближайшего в рейтинге Звениговского района, где за тот же период абоненты загружают по 38 ГБ. Цифры представили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные клиентов за I полугодие 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Замыкает тройку лидеров по востребованности интернета Моркинский район. Здесь ежемесячный объем дата‑трафика на абонента составляет 36 ГБ. Для сравнения в среднем житель республики с сим‑картой оператора скачивает около 33 ГБ информации. В топ‑5 также вошли Новоторъяльский и Медведевский районы.

«Летом онлайн-трафик традиционно смещается за пределы городских и районных центров. Если холодные месяцы доля онлайн-данных, приходящаяся на деревни и села, составляет порядка 35%, то с июня по август этот показатель увеличивается до 42%. Специалисты заранее расширяют емкость и покрытие 4G в местах с растущим спросом на интернет. Мы стремимся сделать использование цифровых сервисов на сельских территориях таким же комфортным, как и в городе», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

С начала года инженеры оператора увеличили емкость сети для более чем 90 тысяч селян, проживающих во всех районах республики. Масштабная модернизация затронула и совсем небольшие поселения Марий Эл численностью от 100 до 500 человек. Улучшенные услуги связи стали доступны жителям деревень Кушнур, Новая, Чепаково, Малые Мазары, Алатаево, Большая Лумарь, Кожласола и других.

Чтобы разгрузить телекоммуникационное оборудование и увеличить пропускную способность сети, провели рефарминг — перенастройку базовых станций, работающих на частотах 2G и 3G, на современный стандарт LTE. Это помогло модернизировать сеть в сжатые сроки: расширить полосу частот для сети четвертого поколения и значительно повысить скорость передачи данных, сохранив при этом качество голосовой связи на прежнем уровне.