«Авито Спецтехника» запустила онлайн-сервис аренды

«Авито Спецтехника» запустила новый сервис по заказу спецтехники в аренду, который позволит подобрать необходимую спецтехнику и поставщика с учетом его расположения и рейтинга на «Авито». Новый онлайн-сервис повысит прозрачность и безопасность рынка аренды, а также упростит коммуникацию между заказчиками и поставщиками. Презентация сервиса состоялась на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для того, чтобы воспользоваться новым функционалом платформы и арендовать спецтехнику, пользователю необходимо определиться с задачей и оставить заявку на подбор техники, а менеджеры «Авито» предложат варианты, оптимально подходящие под запрос. После этого заказчик сможет согласовать детали с исполнителем и внести предоплату на платформе.

Безопасность всех этапов взаимодействия контролируется площадкой с помощью умных алгоритмов и специально созданного операционного отдела. Например, средства для оплаты аренды будут зарезервированы на депозитном счете и поступят арендодателю только в том случае, если сделка состоится. Также специалисты «Авито Спецтехники» проконтролируют выполнение работ.

«Компания, запуская новый сервис, стремится упростить жизнь частных пользователей и бизнес-процессы партнеров, предоставляя им инструмент для экономии времени и поиска поставщика с оптимальными условиями. Также мы рассчитываем, что развитие инструментов безопасности на «Авито» позволит обеспечивать максимальную прозрачность сделок на платформе, а правильное оформление документов – всем работать в соответствии с законодательством. Потенциал рынка аренды очень значителен – рост может быть трехкратным, поэтому мы планируем активно развивать наш сервис, сотрудничая с ведущими российскими компаниями, увеличивая число партнеров и делая его доступным для всех, у кого есть потребность в аренде спецтехники», – сказал Тимур Осипов, директор категории «Аренда спецтехники» на «Авито».

Для заказчика использование сервиса будет бесплатным, а исполнитель будет оплачивать комиссию в 10% от стоимости аренды – эта сумма покроет документооборот, обеспечение безопасности сделки и предоставление трафика.

На данный момент сервис работает в Екатеринбурге, где 23 июля состоялась его презентация, а также в Челябинске. В рамках мероприятия «Авито Спецтехника» в ОЭЗ «Титановая долина» с помощью двух арендованных кранов-манипуляторов организовала работы по облагораживанию территории особой экономической зоны.

«Для нас этот сервис прекрасная возможность оперативно и качественно решать текущие задачи по площадке. Мы очень быстро нашли поставщика необходимых услуг. В итоге все работы с привлечением спецтехники были осуществлены профессионально и по оптимальным условиям», – сказал «Алексей Утюпин», директор по эксплуатации и сопровождению деятельности резидентов ОЭЗ «Титановая долина».

Постепенно сервис будет развернут на все регионы страны и охватит все виды спецтехники. В скором времени он будет доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.