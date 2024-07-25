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«Диасофт» автоматизирует процесс создания любых заявок

Компания «Диасофт» разработала продукт «Электронная заявка», который позволяет упростить и унифицировать процесс создания любых заявок в организации. Данный продукт входит в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP, которая включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 19653 от 1.11.2023). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Заявки мы встречаем постоянно: когда совершаем заказ на покупку в интернет-магазине, подаем заявление на кредит на сайте банка, бронируем рабочее место в опенспейсе, оформляем страховой полис КАСКО в мобильном приложении, регистрируемся как новый пользователь в системе и т.д. Несмотря на то, что у всех заявок есть много общего: характеристики заявок, шаги бизнес-процессов, экранные формы, часто разработчики даже в рамках одной организации одинаковые по сути задачи проектирования заявок решают каждый раз по-разному, с тем или иным качеством хранения данных, экранных форм, бизнес-процессов. Поэтому мы упаковали наш наработанный за многие годы опыт проектирования заявок в продукт», – сказал Илья Петров, руководитель продуктового направления «Фронтальные решения» компании «Диасофт».

Например, чтобы процесс создания заявок был единообразным, продукт «Электронная заявка» был использован специалистами «Диасофт» в ряде продуктов и компонентов: «Заявление на страхование», «Брокерское обслуживание», «Управление рабочим временем», «Реестр участников», «Учебный центр/Заявки на обучение», «Заявки БКИ», «Сервисные заявки», «Управление проектами».

Продукт «Электронная заявка» можно подключить и использовать при создании новых прикладных продуктов как библиотеку, которая предоставляет готовую и продуманную логическую модель, REST API, события, типовые справочники, формы для работы с заявкой, no-code инструментарий для гибкой настройки заявки, шаблоны бизнес-процессов и многое другое. Все вышеперечисленное может быть обогащено спецификой конкретного прикладного продукта. Таким образом, обеспечивается единообразие подхода к разработке, что позволяет сократить затраты ресурсов и ускорить создание прикладного продукта.

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