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К туристическому сезону МТС оцифровала парк им.Лазо и пляж на Санаторной

МТС модернизировала сеть LTE в районе станции Санаторная в пригороде Владивостока. Благодаря установке нового телекоммуникационного оборудования скорость мобильного интернета в санаторно-курортной зоне выросла на 30%. Обновленное качество сети затронуло парк им. Сергея Лазо, прилегающий пляж, район железнодорожной станции и территорию Ботанического сада. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По статистике МТС, в июне 2024 г. Санаторная вошла в топ-5 популярных локаций в пригороде Владивостока. Чтобы обеспечить цифровой комфорт гостей и жителей пригородного района, МТС увеличила скорость мобильного интернета и расширила LTE-покрытие в районе Санаторной. Высокоскоростной мобильный интернет позволит комфортно пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы МТС - онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, музыкальными и стриминговыми сервисами.

Санаторная – востребованное место отдыха. «Магнитом» для отдыхающих традиционно является парк им. Сергея Лазо на берегу Амурского залива. Особенно популярен он у семей с детьми и любителей активного отдыха - роллеров, скейтеров и велосипедистов. К парку прилегает оборудованный песчаный пляж, куда можно комфортно добраться без личного транспорта. Также в этом районе расположено несколько санаториев, многие из которых имеют богатую историю.

«С помощью Big Data МТС и искусственного интеллекта мы постоянно анализируем популярные у приморцев места для прогулок и отдыха. Это позволяет заранее прогнозировать рост трафика в определенных местах и готовить сеть к наплыву абонентов. Ежегодно МТС модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового отдыха. Так, в преддверии сезона мы запустили ВОЛС в Ливадию, расшили покрытие в центре Владивостока, а также обеспечили быстрым мобильным интернетом несколько малых населенных пунктов, популярных у любителей активного отдыха - Бровничи, Чистоводное, Архиповка. Наличие современной цифровой инфраструктуры повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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