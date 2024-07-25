МТС запустила LTE в 5 малых и отдаленных селах Владимирской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей пяти населённых пунктов Владимирской области. Связь стандарта LTE получили более 3 ты. владимирцев, проживающих в малых и отдаленных селах с численностью населения от 400 человек.

С запуском оборудования, работающего в диапазоне частот LTE 900 и 1800, сразу в пяти селах появился «свой» мобильный интернет. МТС обеспечила доступ к скоростной сети в селе Спасское Юрьев-Польского района, деревне Загряжское Муромского района, поселке Сушнево Петушинского района, деревне Угор Собинского района, а также в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Некоторые находятся в стороне от крупных центров и трасс, но имеют потенциал для развития благодаря своей истории, местам отдыха и природным ресурсам.

«Голосовая связь и мобильный интернет сегодня также важны, как электричество и вода. Владимирцы вне зависимости от удаленности от областной столицы или райцентров также нуждаются в доступе к порталу госуслуг, приложениям вызова такси, маркетплейсам, платформам заказа доставки, покупки билетов онлайн и другим цифровым сервисам. Теперь связь в этих населенных пунктах такая же быстрая и стабильная, как во Владимире и других крупных городах: телеком-оборудование выдает скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с», – сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Работы были проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.