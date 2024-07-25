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Пользователи «Яндекс Еды» теперь могут искать блюда по содержанию КБЖУ

Клиенты «Яндекс Еды» теперь смогут воспользоваться специальными фильтрами, чтобы выбрать блюда под конкретную диету — например, высокобелковые, низкоуглеводные, а также позиции с низким содержанием жира или калорий. Для это сервис начал разделять блюда не только по типу кухни, но и по количеству питательных веществ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Благодаря нововведению пользователям, которые соблюдают определенную диету, станет удобнее находить подходящие позиции, а рестораны смогут выйти на новую аудиторию тех, кто хочет быстрее подбирать рацион по нужным характеристикам.

Найти блюда, например, с низким содержанием углеводов или высоким содержанием белка можно с помощью фильтра «ЗОЖ» в разделе ресторанов. Блюда попадают в новые фильтры, если ресторан передал сервису информацию о количестве калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) или «Яндекс Еда» смогла найти эти данные в открытых источниках. Также сервис разработал алгоритм, основанный на машинном обучении, который будет регулярно проверять КБЖУ блюд и добавлять в фильтр подходящие позиции. С помощью алгоритма рестораны смогут попадать в подборку по конкретной диете, а пользователи получат более широкий ассортимент.

Ранее сервис провел исследование среди своих пользователей и узнал, что 74% клиентов «Еды» хотели бы иметь возможность выбирать блюда по количеству питательных веществ. Высокобелковая, низкоуглеводная и две другие диеты оказались наиболее популярными, поэтому сервис решил начать с них. В будущем в фильтрах появятся еще два сценария.

В разработке фильтров для «Яндекс Еды» участвовали эксперты школы онлайн-фитнеса #Sekta. Новые фильтры уже доступны в приложениях «Яндекс Еды», «Деливери» и разделе «Еды» в Яндекс Go. В основе рекомендаций #Sekta лежат данные международных организаций здравоохранения, результаты научных исследований, а также авторские наработки компании. Среди экспертов #Sekta — врачи, нутрициологи, специалисты в сфере наук о здоровье, биомедицины и других направлений.

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