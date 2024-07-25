Туристов из Якутии на Камчатке встретит цифровой гастрономический гид

МТС объявляет о запуске бесплатного гастрономического цифрового путеводителя по Камчатке. Гастрогид разработан МТС Travel при поддержке министерства туризма Камчатского края. Цифровой путеводитель раскрывает особенности и достоинства местной кухни и локальных деликатесов. Гастрообзор станет частью большого туристического путеводителя по краю, ссылку на который получают гости полуострова в приветственном SMS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гастрогид знакомит туристов со специалитетами и ключевыми продуктами и блюдами, составляющими основу камчатской кухни: деликатесами из дикого тихоокеанского лосося, морепродуктами, олюторской сельдью и командорскими грибами. Кроме того, гид включает информацию о самых популярных гастрономических сувенирах, которые можно увезти с собой на память об удивительном путешествии по краю вулканов. Среди них лососевая икра, мармелад из местных дикорастущих растений, травяные сборы, камчатские сыры из вулканического молока, лечебная столовая минеральная вода и соус песто из черемши.

В путеводителе представлены более 20 ресторанов и кафе Камчатского края, разделенных на четыре категории: рестораны с локальным меню и местными специалитетами, заведения с тихоокеанской кухней, рестораны с оригинальной концепцией и рестораны, специализирующиеся на мировой кулинарии. Также для поклонников гастротуризма в путеводителе представлены гастрономические мероприятия, например, «ПапоротникИКРАб» и «Елизовская осень».

«Мы продолжаем развивать и масштабировать цифровые туристические путеводители от МТС. Для туристов, приезжающих в Якутию, запущены бесплатные гиды по лучшим достопримечательностям нашего гостеприимного региона., в том числе, масштабный аудиогид по Ленским столбам. При этом, жители Якутии также активно путешествуют по другим городам Дальнего Востока. Поездка на Камчатку точно будет неполной без дегустации местных деликатесов. Теперь туристов в этом регионе будет встречать бесплатный гастропутеводитель, который поможет выбрать лучшие места для знакомства с локальной кухней», — отметил директор МТС в Якутии Прокопий Неустроев.

Путешественники, прибывающие на Камчатку, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.