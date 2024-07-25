В разгар туристического сезона МТС подарила Камчатке цифровой гастрономический гид

МТС объявляет о запуске бесплатного гастрономического цифрового путеводителя по Камчатке. Гастрогид разработан МТС Travel при поддержке министерства туризма Камчатского края. Цифровой путеводитель раскрывает особенности и достоинства местной кухни и локальных деликатесов. Гастрообзор станет частью большого туристического путеводителя по краю, ссылку на который получают гости полуострова в приветственном SMS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гастрогид знакомит туристов со специалитетами и ключевыми продуктами и блюдами, составляющими основу камчатской кухни с такими как: деликатесы из дикого тихоокеанского лосося, папоротник орляк, разнообразные морепродукты, олюторская сельдь, мясо северного оленя, командоские грибы, тельное и другими. Кроме того, гид включает информацию о самых популярных гастрономических сувенирах, которые можно увезти с собой на память об удивительном путешествии по краю вулканов. Среди них лососевая икра, мармелад из местных дикорастущих растений, травяные сборы, камчатские сыры из вулканического молока, лечебная столовая минеральная вода «Малкинская №1» и соус песто из черемши.

В путеводителе представлены более 20 ресторанов и кафе Камчатского края, разделенных на четыре категории: рестораны с локальным меню и местными специалитетами, заведения с тихоокеанской кухней, рестораны с оригинальной концепцией и рестораны, специализирующиеся на мировой кулинарии. Такая подборка ресторанов будет полезна не только туристам, но и жителям региона, так как иногда сложно сразу решить, куда пойти на выходные, где отметить юбилей или сделать предложение любимой с местным колоритом.

«Камчатка уверенно завоевывает позиции одного из ведущих туристических направлений в России. По данным МТС Travel, большинство туристов в прошлом году приезжали к нам из Москвы и Московской области, а также из Приморского края — по 23% из каждого региона. Кроме того, Камчатка пользуется популярностью у жителей Хабаровска, Петербурга, Новосибирска и соседнего Сахалина. Поездка в край вулканов точно будет неполной без дегустации местных деликатесов. Поэтому специально для тех, кто предпочитает самостоятельные путешествия, мы создали цифровой гастрономический гид МТС. Он поможет открыть для себя разнообразие местных блюд», — отметил директор МТС в Камчатском крае Денис Бойко.

«Знаете ли вы про олюторскую селедку, усть-камчатскую корюшку, синекорого палтуса, карагинскую навагу, командорские грибы, папоротник орляк, жимолость и шикшу? Все эти продукты — часть уникального гастрономического кода Камчатки. Большинство наших морепродуктов и дикоросов вы сможете попробовать только здесь. На их основе местные шеф-повара создают блюда «Камчатского меню». Для этого они также обращаются к кулинарным традициям коренных народов полуострова. Новые яркие вкусовые сочетания непохожи на все, что вам доводилось пробовать раньше. Уверен, Камчатка подарит каждому новую палитру вкусов. И вы обязательно найдете на полуострове камчатские деликатесы и гастрономические сувениры, которыми продолжите наслаждаться дома», — отметил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Для тех, кто ценит вкусную еду, путешествие на Камчатку может стать возможностью посетить различные гастрономические мероприятия, информация о которых доступна в путеводителе, такие как «ПапоротникИКРАб» и «Елизовская осень».