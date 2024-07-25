Водители оформили 534 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка в первом полугодии

Посетители маркетплейса Сбербанка оформили 534 тыс. полисов ОСАГО за первое полугодие 2024 г. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На сервисе представлено несколько страховых компаний, включая «СберСтрахование». Посетители могут сравнить предложение и выбрать для себя самое выгодное.

Чаще всего водители оформляли полисы онлайн, такой формат выбрали 80% пользователей маркетплейса. В отделение банка же за помощью в подборе ОСАГО чаще всего обращались жители Москвы (11%), Самары (5%) и Башкортостана (4%).

Заполнение анкеты занимает всего несколько минут, для расчета понадобится СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Еще быстрее получить предложение могут те, у кого есть учётная запись на «Госуслугах». Благодаря прямому обмену данными с порталом клиенту достаточно указать номер автомобиля, а информация о водительском удостоверении и стаже подгрузится автоматически.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «Удобство и комфорт клиентов для нас главный приоритет, и создавая маркетплейс ОСАГО мы также руководствовались этими принципами. Сегодня водителям не нужно собирать и сравнивать информацию из нескольких страховых компаний, мы делаем это за них. При этом оформление не требует поездок в офис — все можно сделать онлайн с мобильного телефона всего за несколько минут. И такой формат пользуется популярностью — с момента запуска площадки мы видим стабильный рост интереса к ней. Например, в этом полугодии количество оформленных на маркетплейсе полисов выросло на более чем на 30% по сравнению с первым полугодием 2023 г.».