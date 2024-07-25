Жители малых городов стали в четыре раза чаще делать покупки на Ozon

Ozon проанализировал, как в 2023 г. росло число предпринимателей и популярность онлайн-покупок среди жителей городов с населением до 10 тыс. человек. Продажи в малых городах росли в два раза быстрее, чем в целом на маркетплейсе, за счет опережающего роста числа покупателей. Заказы из таких населенных пунктов стали делать в 2023 г. в четыре раза чаще. Количество продавцов из них в 2023 г. выросло на 85%. Рост популярности маркетплейса объясняется трехкратным увеличением числа ПВЗ в малых городах за год. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В 2023 г. оборот Ozon в городах с населением менее 10 тыс. человек вырос в 4,3 раза по сравнению с 2022 г. В среднем годовой оборот Ozon по стране в прошлом году вырос в 2,1 раза. Число заказов в городах до 10 тыс. жителей год к году выросло почти в четыре раза в 2023 г.

Опережающий рост продаж связан с активным выходом на площадку новых клиентов из городов до 10 тыс. База активных покупателей из малых городов росла в 10 раз быстрее, чем общее число покупателей на площадке: в 2023 г. их стало в 3,2 раза больше, в то время как база клиентов Ozon в целом прибавила 31%.

Однако потенциал роста онлайн-коммерции остается как в крупных городах, так и в небольших. Так, в мегаполисах, где онлайн-покупки у многих вошли в привычку, заказы на Ozon в 2023 г. выросли в 2,4 раза.

Стимул развития — рост числа партнерских ПВЗ маркетплейса

Интерес к покупкам на маркетплейсе резко вырос за счет кратного увеличения числа точек выдачи заказов в небольших городах. Партнеры-владельцы ПВЗ из городов с населением до 10 тыс. жителей до конца 2023 г. открыли почти 9 тыс. пунктов Ozon. Теперь точки выдачи в малых населенных пунктах охватили 81 регион России, и таких ПВЗ стало в три раза больше по сравнению с 2022 г. Пункты выдачи Ozon играют важную роль в жизни малых населенных пунктов, обеспечивая доступ к широкому ассортименту товаров и создавая дополнительные рабочие места. По подсчетам Ozon, открытие пункта выдачи создает в среднем 2,5 рабочих места.

«Одна из главных целей Ozon – предоставление равного доступа к разнообразию товаров для жителей как мегаполисов, так и малых городов России. Для достижения этой цели компания активно расширяет свою логистическую инфраструктуру, охватывая удобной доставкой все больше населенных пунктов. Таким образом, Ozon поддерживает жителей малых городов, где появление пунктов выдачи стимулирует развитие бизнеса и повышает качество жизни для местных жителей, — отметил директор маркетплейса Ozon по логистике Александр Гейль.

Больше возможностей для предпринимателей

С развитием логистики и расширением сети ПВЗ выход на маркетплейсы стал доступнее для продавцов из небольших населенных пунктов: в 2023 г. только индивидуальных предпринимателей стало на 85% больше, чем в 2022 г. Обороты таких продавцов из городов до 10 тыс. жителей в 2023 г. увеличились в 2,4 раза год к году, а продаваемый ими ассортимент товаров вырос на 68%.

На сегодняшний день в городах до 10 тыс. жителей открыто уже более 13 тыс. пунктов выдачи Ozon, ими владеют более 7,5 тыс. предпринимателей, для которых открытие пункта выдачи маркетплейса – возможность вести бизнес в сегменте онлайн-коммерции и оставаться в любимом городе. Открытие новых точек также стимулирует выход новых продавцов на маркетплейс, ведь через ПВЗ можно отправить заказ в родном городе без поездок в сортировочный центр или услуг транспортной компании.

Ozon оказывает финансовую поддержку для успешного старта новых ПВЗ в малых города: так, партнеры в новых локациях получают до 840 тыс. руб. в виде ежемесячных платежей, если в городе еще не было пунктов Ozon, а также разовую выплату в 50 тыс. руб. для ремонта пункта. Так партнеры могут быстрее вывести свой бизнес в плюс и сократить предпринимательские риски, а жители малых городов – скорее начать получать посылки с онлайн-витрины в удобном формате или начать бизнес на маркетплейсе.