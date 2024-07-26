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Бизнесу станет проще собирать заявки от клиентов с новым инструментом «VK Рекламы»

Рекламная платформа добавила возможность рассказать клиентам о товарах и услугах без перехода на сайт или в приложение — и сразу получить заявки на консультацию или продажу. Об этом CNews сообщили представители VK.

При нажатии на объявление откроется посадочная страница с подробной информацией о предложении. Пользователь в том же окне сможет заполнить форму для покупки или получения обратной связи от бизнеса. Компаниям и предпринимателям новый инструмент «VK Рекламы» поможет получить больше заинтересованных клиентов и сократить время и ресурсы на их поиск. Например, застройщики могут привлекать потенциальных покупателей недвижимости, а образовательные платформы — учеников.

Сформировать посадочную страницу можно в рекламном кабинете при создании или редактировании лид-форм. Для этого необходимо выбрать опцию «Собрать лендинг» и загрузить изображения, видео и тексты, а также добавить кнопку призыва к действию — например, «Купить» или «Обратный звонок».

Алгоритмы платформы анализируют содержание лид-форм и лендинга, чтобы найти наиболее заинтересованных в предложении клиентов. Бизнес может собирать заявки среди более чем 100 млн пользователей проектов VK и рекламной сети.

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