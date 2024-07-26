DPD: Рост онлайн-продаж в России стимулирует развитие рынка логистики

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли в I квартале 2024 г. наблюдается увеличение объема продаж на интернет-площадках в России на 39%, достигая 1,9 трлн руб. Доля интернет-торговли в розничных продажах увеличилась с 13,5% в конце 2023 г. до 14,9% в I квартале 2024 г. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Активнее всего растут сегменты: аптеки (+181%), товары для творчества (+176%), инструменты и садовая техника (+133%), ювелирные изделия и часы (+103%), автозапчасти и автоаксессуары (+97%). Интересно рассмотреть новые тенденции накануне профессионального праздника работников торговли.

«Тренды меняются во многих сферах, включая торговлю. Еще вчера сотрудники магазинов считали на счетах и выдавали товар строго из-за прилавка. А сегодня вы можете заказать желанную вещь из любой точки мира, сидя дома на диване. Самый заметный тренд – переход торговли из офлайна в онлайн, что вызывает цепную реакцию в различных аспектах экономики и общества», – сказал директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков.

В последнее время наблюдается увеличение доли рынка российских компаний в электронной коммерции. Согласно данным по доставке, наиболее ярко это прослеживается в сегменте ювелирных украшений, а также косметике и парфюмерии. «К примеру, по отрасли «Косметика и парфюмерия» DPD обгоняет рынок. В сегменте ювелирных изделий объем отправлений за первое полугодие 2024 г. уже достиг 88% от общего объема отправлений за прошлый год, что говорит о перспективности развития этого направления», – отметил Алексей Мерзляков.

Согласно исследованию «Яндекс Рекламы», большинство онлайн-покупателей заинтересовано не только в приобретении товара, но и получении дополнительных услуг от интернет-магазинов. Например, 20% опрошенных интересуются покупкой товара с экспресс-доставкой. Аналитика DPD подтверждает эту тенденцию: доставка экспресс-курьером один из самых популярных запросов клиентов. Причем их интересует не только скорость, но и то, как бережно с грузом будет обращаться компания и в каком виде он доедет до конечной точки.

«Мы отмечаем растущую популярность доставки «от двери до двери» и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Это остается важным трендом в сфере логистики онлайн-торговли. Запрос на услугу «от двери до двери» в первой половине 2024 года превышает спрос на другие формы доставки практически вдвое», – сказал Алексей Мерзляков.

Что касается географии, по данным DPD в России, в числе лидирующих направлений доставки из стран СНГ с начала 2024 г. остаются Казахстан и Белоруссия. Среди международных маршрутов наибольшую долю занимает доставка в Китай.

Внутри России основные регионы-получатели посылок через DPD, обычно остаются неизменными и включают Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую область и Краснодарский край. Помимо этого, DPD отмечает рост отправок в областные города, которые не являются административно-территориальными центрами и городами федерального значения. Средний рост таких доставок 43% по стране.