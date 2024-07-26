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На «Госуслугах» открыт прием заявлений на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование

В 83 регионах России в единый день голосования восьмого сентября пройдут выборы разных уровней. Голосование может длиться до трех дней в зависимости от региона. На «Госуслугах» можно выбрать удобный избирательный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель» или подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сроки выбора способа голосования: до второго сентября — при трехдневном голосовании; до третьего сентября — при двухдневном голосовании; до четвертого сентября — при однодневном голосовании.

Сервисы «Госуслуг» для избирателей

«Мобильный избиратель»

Выбрать участок в пределах избирательного округа, чтобы голосовать не по месту прописки, а там, где удобно, можно в 49 регионах.

Регистрация на ДЭГ

Проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования можно будет в 25 регионах России. Чтобы участвовать в ДЭГ, нужно подать заявление на Госуслугах. Москвичи голосуют на mos.ru.

Личный кабинет избирателя

Какие выборы пройдут в регионе, кто в них участвует, сколько способов голосования доступно — можно узнать в личном кабинете избирателя.

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