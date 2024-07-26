«Светогорский ЦБК» впервые запустил собственный сайт

Компания «Светогорский ЦБК» впервые запустила свой официальный сайт. Предприятие производит офисную бумагу в зеленой пачке SvetoCopy и премиальную Ballet, химико-термомеханическую массу, а также картон для упаковки жидких пищевых продуктов. Вся актуальная информация теперь собрана в соответствующих разделах сайта, выполненных в фирменном стиле, – «О компании», «Продукция», «Устойчивое развитие», «Карьера», «Пресс-центр», «Поставщикам» и «Контакты». Об этом CNews сообщили представители компании «Светогорский ЦБК».

В разделе «О компании» представлены интересные факты, миссия и видение, обзорное видео, интерактивная карта, которая иллюстрирует 137-летнюю историю Светогорского целлюлозно-бумажного комбината, также здесь можно узнать о крупных социальных инвестициях в инфраструктуру города Светогорска Ленинградской области.

Ключевой раздел сайта – «Продукция». В нем наглядно представлена информация о брендах офисной бумаги SvetoCopy и Ballet, есть возможность сравнить ключевые характеристики и узнать, где можно приобрести продукцию. Также с помощью графики рассказано о свойствах производимого картона, химико-термомеханической массы и широких возможностях их применения. Для удобства покупателей на сайте размещена необходимая техническая документация.

На всех этапах деятельности «Светогорский ЦБК» следует принципам устойчивого развития, которые основаны на ответственном отношении к сотрудникам, партнерам, обществу и окружающей среде. Компания активно занимается восстановлением и сохранением лесов для будущих поколений, высаживает три сеянца взамен одного заготовленного дерева. Об этих и других инициативах подробно рассказано в разделе «Устойчивое развитие».

В разделе «Карьера» дана информация для тех, кто хотел бы работать на одном из самых современных целлюлозно-бумажных предприятий России. Студенты и выпускники вузов прямо на сайте могут заполнить анкету для прохождения оплачиваемой стажировки и посмотреть открытые вакансии.

Полезные материалы для журналистов собраны в разделе «Пресс-центр», также там можно узнать последние новости «Светогорского ЦБК».

Для поставщиков создан отдельный раздел, где размещены необходимые документы и пошаговая инструкция для тех, кто хочет начать сотрудничество с компанией.

Тимур Габидуллин, директор НПАО «Светогорский ЦБК»: «Запуск корпоративного сайта – важный шаг в развитии инструментов для коммуникаций о «Светогорском ЦБК», одном из самых современных предприятий отрасли. Мы старались сделать наш сайт стильным и максимально удобным, чтобы каждый смог быстро найти необходимую информацию: соискатели легко заполнить анкету и попасть на собеседование или стажировку, покупатели и дистрибьюторы получить полное представление о преимуществах производимой нами продукции, журналисты и инвесторы ознакомиться с нашими новостями, социальными и экологическими инициативами, а также принципами устойчивого развития, которых мы придерживаемся в своей деятельности».