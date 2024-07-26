«Яндекс Музыка» перезапустила приложение для Apple Watch

«Яндекс Музыка» продолжает улучшать свои приложения и делать их доступными на разных платформах. Вслед за запуском бета-версии для Windows и MacOS, сервис перезапустил приложение для Apple Watch. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Новое приложение поддерживает самые популярные функции «Яндекс Музыки»: возможность запускать и настраивать Мою волну, ставить лайки и добавлять треки в Коллекцию, а также включать спортивные настройки – «Бег» и «Тренируюсь».

Кроме того, обновился плеер – теперь он похож на версию в мобильном приложении «Яндекс Музыки», что обеспечивает пользователям знакомый опыт на разных устройствах. В обновленном плеере отображаются обложки треков, подкастов и книг, также в нем появился индикатор прогресса. Теперь пользователи могут сразу увидеть, сколько осталось до конца прослушивания, например, главы книги или эпизода подкаста.

Помимо прочего, плеер меняет цвет, адаптируясь под контент, который проигрывается в данную минуту. Кнопки управления плеером стали больше и удобнее, а также появился быстрый доступ к плейлисту «Мне нравится», куда попадают понравившиеся пользователю треки.

«В ходе исследований с пользователями мы обнаружили забавный факт – люди часто используют кончик носа вместо пальцев при управлении умными часами во время тренировок. Поэтому в новой версии приложения мы сделали кнопки плеера больше», — сказал Сергей Федоров, руководитель продукта «Яндекс Музыки».

Позже в приложении появится функция скачивания музыки, подкастов, а также книг, и «Яндекс Музыку» на Apple Watch можно будет использовать автономно без синхронизации с мобильным устройством.