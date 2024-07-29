Россия в мировой гонке интернет-скоростей (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Высокоскоростной интернет становится для россиян все более доступным, а соединение — все более быстрым. Однако требуются более высокие темпы роста скорости интернета. Такие выводы следуют из анализа, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Минцифры России и Speedtest Global Index.

Главные выводы

За период 2020–2023 гг. число абонентов фиксированного интернета в России увеличилось на 8,9%. При этом количество пользователей фиксированного широкополосного доступа (далее — ШПД) со скоростью свыше 100 Мбит/с выросло на 53,3%. Это произошло как за счет подключения новых абонентов, так и перехода действующих на более продвинутые тарифные планы. Интернет-соединение 90% потребителей фиксированного ШПД обеспечивается за счет подключения по оптоволоконным кабелям (технологии FTTx).

Число абонентов мобильного интернета за рассматриваемый период росло быстрее (+16,4% к 2020 г.) и достигло 174,2 млн ед. Увеличилось не только число абонентских устройств, способных поддерживать перспективный стандарт мобильной связи 5G, но и тех, которые поддерживают только преобладающий сейчас стандарт LTE (поколение 4G) и устаревший GSM («кнопочные» мобильные телефоны).

По данным Международного союза электросвязи (ITU) за 2023 г., Россия занимает высокие позиции в мире по ценовой доступности услуг фиксированного ШПД и мобильного интернета: 11-е и 36-е место соответственно. Отношение затрат на услуги фиксированного ШПД к валовому национальному доходу на душу населения в России в четыре раза ниже, чем в среднем в мире (0,6% против 2,2%), а на услуги и мобильного интернета — вдвое ниже (0,4% против 0,8%).

В России наблюдается непрерывное наращивание интернет-скоростей: так, в июне 2024 г. по сравнению с декабрем 2020 г. скорость фиксированного и мобильного интернета выросла на 68% и 66% соответственно; между тем глобальная динамика по этим показателям составила 114% и 155%.

Медианная скорость загрузки данных по фиксированному ШПД в России (в июне 2024 г. 87,1 Мбит/с) сопоставима со среднемировым уровнем. Страна по этому показателю занимает 60-е место в мире (опережая Кипр, уступая Германии). По медианной скорости мобильного интернета (25,6 Мбит/с; в мире — 56,4 Мбит/с) Россия находится на 86-й позиции (соседние занимают Египет и Тунис).

Мировой топ-3 по скорости фиксированного ШПД образуют Сингапур, ОАЭ и Гонконг (по состоянию на июнь 2024 г. значения в интервале 270–285 Мбит/с), а по скорости мобильного интернета — страны Персидского залива — Катар, ОАЭ (более 300 Мбит/с) и Кувейт. К глобальным лидерам также относятся сопоставимые по площади с Россией государства — Китай, где скорость фиксированного и мобильного интернета составила 223,6 и 135,7 Мбит/с соответственно (10-е и 7-е место в мире), и США — 244,7 и 113,1 Мбит/с (5-е и 11-е место).

Среди 108 стран, по которым за июнь 2024 г. доступны сведения о скорости и фиксированного, и мобильного интернета, почти три четверти характеризуются большей скоростью фиксированного ШПД. Помимо России, к их числу относятся 20 членов ЕС, США, Китай и др. В мире медианные скорости фиксированного и мобильного интернета различаются на 37,5 Мбит/с (93,9 и 56,4 Мбит/с соответственно). Чили и Гонконг выделяются наибольшей разницей между этими показателями — там фиксированная связь быстрее мобильной более чем на 200 Мбит/с.

Ставку на развитие мобильного интернета делают как небольшие по площади и численности жителей государства (Катар, Кувейт, ОАЭ и др.), так и, например, Индия, где в 2010-х гг. дешевый мобильный интернет стал доступен всем слоям населения практически на всей территории страны. Равномерное развитие обоих типов интернет-соединения (разница медианных скоростей составляет не более 20 Мбит/с) при высокой скорости передачи данных (более 100 Мбит/с) наблюдается в экономически благополучных странах Северной Европы (Финляндия, Норвегия), а также в Саудовской Аравии и Южной Корее.

Резюме

В Стратегии развития отрасли связи Российской Федерации до 2035 г. поставлен целевой ориентир по доведению средней скорости мобильного интернета до 60 Мбит/с к 2030 г. и до 125 Мбит/с к 2035 г. При выполнении этой цели можно ожидать смещения российских показателей в диапазон значений, наблюдаемых в настоящее время в Китае и США. Кроме того, планируется, что к 2035 г. доступ к сетям фиксированной связи с доступной скоростью подключения не менее 1 Гбит/с должны получить 98% домохозяйств и социально значимых объектов. Реализация такого сценария возможна при условии преодоления инфраструктурных и технологических барьеров, стоящих перед операторами связи, в том числе развития отечественных технологий производства передового телеком-оборудования.

